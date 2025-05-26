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В Россию привезли кроссовер дешевле Лады и Москвича

В РФ появились в продаже новые SUV Toyota Raize по цене от 1,7 млн рублей

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На российском рынке появился доступный кроссовер от Toyota – модель Raize, которую завозят по параллельному импорту. Стоимость автомобиля стартует с отметки 1 740 000 рублей, что делает его дешевле не только некоторых моделей Lada, но и нового Москвича 3. По этой цене один из предпринимателей Владивостока предлагает заказать новинку с правым рулем и атмосферным мотором объемом 1,2 литра мощностью 87 л. с., работающим в паре с вариатором.

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Несмотря на скромную мощность, Raize предлагается в богатой комплектации: тканевый салон с красной прострочкой, цифровая приборная панель, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ. Такой набор редко встречается даже в более дорогих отечественных моделях.

Сравнение с конкурентами показывает, что Raize может стать привлекательной альтернативой в бюджетном сегменте. Например, Москвич 3 с аналогичной коробкой стоит от 1,9 млн рублей, а Lada Vesta с вариатором – от 1,8 до почти 2 млн. При этом Toyota – узнаваемый бренд с современным оснащением и надежной репутацией, пусть и с правым рулем.

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За машины в наличии, особенно в топовой комплектации или с левым рулем, просят больше: от 2 до 2,7 млн рублей. Леворульные Raize оснащаются более мощным 1,0-литровым турбомотором на 98 л. с. и вариатором D-CVT от Daihatsu. Эти версии ориентированы на тех, кто готов платить за комфортную компоновку и улучшенные характеристики.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
26.05.2025 
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