Toyota разрабатывает новый доступный внедорожник: подробности

Toyota анонсировала разработку компактного пикапа для США по цене ниже Tacoma

Toyota подтвердила, что работает над компактным пикапом для североамериканского рынка, который будет располагаться по цене ниже модели Tacoma. Об этом сообщает The Japan Times.

Главный операционный директор компании в США отметил растущий интерес потребителей к доступным пикапам. Несмотря на отсутствие конкретных сроков и характеристик, старший вице-президент Купер Эриксен подчеркнул, что Toyota активно выбирает подходящее время для выхода на рынок.

В США наблюдается высокий спрос на компактные автомобили: средняя цена нового авто составляет 50 000 долларов, что делает более доступные варианты, такие как Ford Maverick (от 29 000 долларов), особенно популярными. С учётом того, что цена Tacoma начинается от 32 000 долларов, Toyota имеет возможность предложить более дешевый пикап стоимостью менее 29 000 долларов, чтобы успешно конкурировать с Maverick.

Проект нового пикапа может основываться на платформе EPU Concept, представленном в 2023 году, и включать гибридный мотор мощностью до 200 л.с. с запасом хода до 500 км. Одной из главных задач для Toyota будет снижение стоимости производства, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке.

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Источник: Тарантас Ньюс