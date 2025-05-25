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Toyota разрабатывает новый доступный внедорожник: подробности

Toyota анонсировала разработку компактного пикапа для США по цене ниже Tacoma

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Toyota подтвердила, что работает над компактным пикапом для североамериканского рынка, который будет располагаться по цене ниже модели Tacoma. Об этом сообщает The Japan Times.

Главный операционный директор компании в США отметил растущий интерес потребителей к доступным пикапам. Несмотря на отсутствие конкретных сроков и характеристик, старший вице-президент Купер Эриксен подчеркнул, что Toyota активно выбирает подходящее время для выхода на рынок.

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В США наблюдается высокий спрос на компактные автомобили: средняя цена нового авто составляет 50 000 долларов, что делает более доступные варианты, такие как Ford Maverick (от 29 000 долларов), особенно популярными. С учётом того, что цена Tacoma начинается от 32 000 долларов, Toyota имеет возможность предложить более дешевый пикап стоимостью менее 29 000 долларов, чтобы успешно конкурировать с Maverick.

Проект нового пикапа может основываться на платформе EPU Concept, представленном в 2023 году, и включать гибридный мотор мощностью до 200 л.с. с запасом хода до 500 км. Одной из главных задач для Toyota будет снижение стоимости производства, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
25.05.2025 
Фото:Toyota
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