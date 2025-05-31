#
Где сэкономить?Дороги ПамятиКитайские автоПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С 1 июня 2025 года в Подмосковье изменится стоимость поездок на общественном транспорте
31 мая
С 1 июня 2025 года в Подмосковье изменится стоимость поездок на общественном транспорте
Скидки по транспортным картам «Стрелка» и...
Интерьер Tank 700
31 мая
Рама, высокий клиренс, адаптация для России — новая версия популярного внедорожника
Great Wall представил версию внедорожника Tank...
Представлен новый самосвал марки Валдай
31 мая
Представлен новый самосвал марки Валдай
В Москве на выставке COMvex представлен...

В России снова можно купить новый кроссовер Toyota по цене Лады — где и за сколько?

Новый кроссовер Toyota Raize можно купить в РФ по цене от 1,74 млн рублей

Рекомендуем
10 поводов не открывать окна в машине в жару

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже нового праворульного Toyota Raize всего за 1 740 000 рублей.

Это предложение от индивидуального предпринимателя из Владивостока, специализирующегося на параллельном импорте. За эту сумму покупатель получает автомобиль с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 87 л.с., бесступенчатым вариатором и довольно богатым оснащением.

Toyota Raize
Toyota Raize
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
БИЛЕТЫ НА ЗР ФЕСТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В перечень опций входят черная тканевая отделка салона с красной прострочкой, цифровая приборная панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультируль, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.

Сравнение с конкурентами на российском рынке еще более впечатляет. Новые кроссоверы Москвич 3 с вариатором стартуют от 1 903 000 рублей, а Lada Vesta в комплектации Enjoy с аналогичной трансмиссией обойдется минимум в 1 795 000 рублей, достигая 1 960 000 рублей в топовой версии.

Интерьер Toyota Raize
Интерьер Toyota Raize

Однако стоит учитывать нюансы. Цена в 1 740 000 рублей относится к праворульному варианту, что может быть не всем удобно. Кроме того, цена может варьироваться в зависимости от комплектации и продавца. Например, другой продавец из Улан-Удэ предлагает новый праворульный Raize в топовой комплектации Z с двухцветной окраской кузова уже за 2 050 000 рублей. Леворульные версии, по информации из объявления, значительно дороже – от 2 400 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
31.05.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0