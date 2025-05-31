В России снова можно купить новый кроссовер Toyota по цене Лады — где и за сколько?

Новый кроссовер Toyota Raize можно купить в РФ по цене от 1,74 млн рублей

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже нового праворульного Toyota Raize всего за 1 740 000 рублей.

Это предложение от индивидуального предпринимателя из Владивостока, специализирующегося на параллельном импорте. За эту сумму покупатель получает автомобиль с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 87 л.с., бесступенчатым вариатором и довольно богатым оснащением.

Toyota Raize

В перечень опций входят черная тканевая отделка салона с красной прострочкой, цифровая приборная панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультируль, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.

Сравнение с конкурентами на российском рынке еще более впечатляет. Новые кроссоверы Москвич 3 с вариатором стартуют от 1 903 000 рублей, а Lada Vesta в комплектации Enjoy с аналогичной трансмиссией обойдется минимум в 1 795 000 рублей, достигая 1 960 000 рублей в топовой версии.

Интерьер Toyota Raize

Однако стоит учитывать нюансы. Цена в 1 740 000 рублей относится к праворульному варианту, что может быть не всем удобно. Кроме того, цена может варьироваться в зависимости от комплектации и продавца. Например, другой продавец из Улан-Удэ предлагает новый праворульный Raize в топовой комплектации Z с двухцветной окраской кузова уже за 2 050 000 рублей. Леворульные версии, по информации из объявления, значительно дороже – от 2 400 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня