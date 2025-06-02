Известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях

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«ММС Рус»: о возобновлении официальных продаж Mitsubishi пока говорить рано

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Автопроизводитель Mitsubishi продолжает осуществлять деятельность в РФ за исключением поставок автомобилей, пояснили в ООО «ММС Рус». В представительстве японского бренда отметили, что гарантийные обязательства и сервис обеспечиваются в полном объеме.

На вопрос о возобновлении официальных продаж автомобилей Mitsubishi в компании сообщили, что «внимательно следят за ситуацией».

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Ранее в российском представительстве бренда Toyota ООО «Тойота Мотор» уточнили, что поставки новых автомобилей в РФ не возобновляли из-за нарушений в логистических цепочках.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1336
02.06.2025 
Фото:Unsplash
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