Известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях

«ММС Рус»: о возобновлении официальных продаж Mitsubishi пока говорить рано

Автопроизводитель Mitsubishi продолжает осуществлять деятельность в РФ за исключением поставок автомобилей, пояснили в ООО «ММС Рус». В представительстве японского бренда отметили, что гарантийные обязательства и сервис обеспечиваются в полном объеме.

На вопрос о возобновлении официальных продаж автомобилей Mitsubishi в компании сообщили, что «внимательно следят за ситуацией».

Ранее в российском представительстве бренда Toyota ООО «Тойота Мотор» уточнили, что поставки новых автомобилей в РФ не возобновляли из-за нарушений в логистических цепочках.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

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Источник: Autonews.ru