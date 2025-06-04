В России все еще можно купить популярный японский кроссовер 2022 года: сколько он стоит?

В РФ продают Mitsubishi Outlander третьего поколения по цене от 2,95 млн рублей

На российском рынке вновь доступны кроссоверы Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска. Эти автомобили представляют собой третье поколение модели, производство которой было приостановлено после ухода бренда из России.

В дилерских центрах можно найти различные комплектации этих кроссоверов, которые оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. и крутящим моментом в 196 Н∙м. Двигатель работает в паре с вариатором, а привод у всех моделей передний.

Mitsubishi Outlander

Цены на Mitsubishi Outlander 2022 начинаются от 2 950 000 рублей. Некоторые дилеры предлагают скидки при покупке в кредит, рамках программы трейд-ин или при оформлении страховки КАСКО.

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Источник: Тарантас Ньюс