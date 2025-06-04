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В России все еще можно купить популярный японский кроссовер 2022 года: сколько он стоит?

В РФ продают Mitsubishi Outlander третьего поколения по цене от 2,95 млн рублей

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На российском рынке вновь доступны кроссоверы Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска. Эти автомобили представляют собой третье поколение модели, производство которой было приостановлено после ухода бренда из России.

В дилерских центрах можно найти различные комплектации этих кроссоверов, которые оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. и крутящим моментом в 196 Н∙м. Двигатель работает в паре с вариатором, а привод у всех моделей передний.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Цены на Mitsubishi Outlander 2022 начинаются от 2 950 000 рублей. Некоторые дилеры предлагают скидки при покупке в кредит, рамках программы трейд-ин или при оформлении страховки КАСКО.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 3708
01.06.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Outlander

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