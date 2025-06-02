#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

Эксперт Виноградов описал достоинства и недостатки Skoda Kodiaq с пробегом

За два миллиона вполне можно найти неплохой и практичный кроссовер с пробегом. Одновременно вместительный и надежный. Конечно, при условии должного обслуживания.

Одним из таких вариантов является уже проверенный временем чешский Skoda Kodiaq.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq за два миллиона рублей будет семи-восьмилетним – примерно 2017-2018 годов выпуска. Больше шансов найти полноприводную машину с роботом и бензиновым турбомотором 1.4 CZEA мощностью 150 л.с.

Лакокрасочное покрытие у Skoda Kodiaq крепкое. А вот стекла оказались нежными и могут трескаться после получения нескольких сколов.
Лакокрасочное покрытие у Skoda Kodiaq крепкое. А вот стекла оказались нежными и могут трескаться после получения нескольких сколов.

В целом этот двигатель нельзя назвать капризным, но на некоторые моменты стоит обратить внимание.

Обязательно проверьте состояние блока водяного насоса и термостата. Пластиковый корпус теряет герметичность. Также лучше поменять ремень ГРМ, и дальше делать это каждые 60 тысяч км.

Салон Skoda Kodiaq сделан из качественных материалов и очень просторный. Но даже на ранних пробегах может появиться легкий скрип у сидений и ручек дверей.
Салон Skoda Kodiaq сделан из качественных материалов и очень просторный. Но даже на ранних пробегах может появиться легкий скрип у сидений и ручек дверей.

У ранних моторов серии ЕА211 случаются проблемы с тягой актуатора турбины.

Также может попасться двухлитровый Kodiaq (180 л.с.). У этого двигателя тоже есть проблемы с течью корпуса водяного насоса. Реже случается преждевременный износ цепи ГРМ.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Что творится на российском авторынке? Разбор с экспертом
Кроссоверы Tenet в России теперь будут собирать по полному циклу
На какие запчасти мы тратим больше всего денег

С мотором 1.4 ставится шестиступенчатый робот, а со старшим двигателем – семиступенчатый DSG. Оба давно избавились от болячек ранних коробок. Но пренебрегать заменой жидкости не стоит. И это касается не только коробки, но и муфты Haldex.

  • Нужен вместительный семейный кроссовер по цене УАЗа? Есть вариант! Эксперт Виноградов рассказал про недорогой семейный кроссовер Kia Sorento Prime.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Виноградов Александр
Фото:Skoda
Количество просмотров 115676
02.06.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8