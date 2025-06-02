Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

Эксперт Виноградов описал достоинства и недостатки Skoda Kodiaq с пробегом

За два миллиона вполне можно найти неплохой и практичный кроссовер с пробегом. Одновременно вместительный и надежный. Конечно, при условии должного обслуживания.

Одним из таких вариантов является уже проверенный временем чешский Skoda Kodiaq.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq за два миллиона рублей будет семи-восьмилетним – примерно 2017-2018 годов выпуска. Больше шансов найти полноприводную машину с роботом и бензиновым турбомотором 1.4 CZEA мощностью 150 л.с.

Лакокрасочное покрытие у Skoda Kodiaq крепкое. А вот стекла оказались нежными и могут трескаться после получения нескольких сколов.

В целом этот двигатель нельзя назвать капризным, но на некоторые моменты стоит обратить внимание.

Обязательно проверьте состояние блока водяного насоса и термостата. Пластиковый корпус теряет герметичность. Также лучше поменять ремень ГРМ, и дальше делать это каждые 60 тысяч км.

Салон Skoda Kodiaq сделан из качественных материалов и очень просторный. Но даже на ранних пробегах может появиться легкий скрип у сидений и ручек дверей.

У ранних моторов серии ЕА211 случаются проблемы с тягой актуатора турбины.

Также может попасться двухлитровый Kodiaq (180 л.с.). У этого двигателя тоже есть проблемы с течью корпуса водяного насоса. Реже случается преждевременный износ цепи ГРМ.

С мотором 1.4 ставится шестиступенчатый робот, а со старшим двигателем – семиступенчатый DSG. Оба давно избавились от болячек ранних коробок. Но пренебрегать заменой жидкости не стоит. И это касается не только коробки, но и муфты Haldex.

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