Когда неисправность в авто становится смертельно опасной

Топ самых опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать

Автомобиль может внезапно подвести даже опытного водителя, особенно если за его техническим состоянием не следить должным образом. Некоторые поломки не только осложняют управление, но и создают реальную угрозу жизни всех участников дорожного движения. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» специально для «За рулем» составили список наиболее критичных неисправностей, при которых эксплуатация машины становится крайне опасной.

Тормоза

Среди наиболее опасных неисправностей автомобиля стоит выделить проблемы с тормозной системой. Износ тормозных колодок, утечка тормозной жидкости или отказ вакуумного усилителя могут привести к полной потере торможения, что особенно критично при движении на высокой скорости. Даже незначительное снижение эффективности тормозов увеличивает риск ДТП в разы.

Руль

Не менее серьезной угрозой является отказ рулевого управления. Люфт в рулевой колонке, неисправность гидроусилителя или износ элементов подвески напрямую влияют на управляемость. Потеря контроля над автомобилем в потоке может привести к тяжелым последствиям.

Двигатель

Также стоит выделить перегрев двигателя, вызванный утечкой охлаждающей жидкости, поломкой термостата или вентилятора. Перегретый мотор может заклинить или загореться. Внимание к температуре двигателя – обязательное условие безопасной езды. Любая из этих неисправностей требует немедленного вмешательства специалистов. Экономия на диагностике может обернуться гораздо большими потерями.