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Когда неисправность в авто становится смертельно опасной

Топ самых опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать

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Автомобиль может внезапно подвести даже опытного водителя, особенно если за его техническим состоянием не следить должным образом. Некоторые поломки не только осложняют управление, но и создают реальную угрозу жизни всех участников дорожного движения. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» специально для «За рулем» составили список наиболее критичных неисправностей, при которых эксплуатация машины становится крайне опасной.

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Тормоза

Среди наиболее опасных неисправностей автомобиля стоит выделить проблемы с тормозной системой. Износ тормозных колодок, утечка тормозной жидкости или отказ вакуумного усилителя могут привести к полной потере торможения, что особенно критично при движении на высокой скорости. Даже незначительное снижение эффективности тормозов увеличивает риск ДТП в разы.

Руль

Не менее серьезной угрозой является отказ рулевого управления. Люфт в рулевой колонке, неисправность гидроусилителя или износ элементов подвески напрямую влияют на управляемость. Потеря контроля над автомобилем в потоке может привести к тяжелым последствиям.

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Двигатель

Также стоит выделить перегрев двигателя, вызванный утечкой охлаждающей жидкости, поломкой термостата или вентилятора. Перегретый мотор может заклинить или загореться. Внимание к температуре двигателя – обязательное условие безопасной езды. Любая из этих неисправностей требует немедленного вмешательства специалистов. Экономия на диагностике может обернуться гораздо большими потерями.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 4
24.05.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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