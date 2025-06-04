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«Москвич» раскрыл объем продаж в мае

Автозавод «Москвич» продал в мае 1436 машин

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В мае 2025 года автозавод «Москвич» реализовал 1436 автомобилей, сообщила пресс-служба марки. Уточняется, что доля бренда в мае выросла до 1,57%. Бестселлером бренда остается кроссовер Москвич 3 (в мае было продано 924 таких автомобиля).

Относительно апреля 2025 года объем продаж автомобилей Москвич почти не изменился, в середине весны продажи составили 1,4 тыс. машин.

Самая доступная модель марки – кроссовер с индексом 3, стоит от 1,8 млн рублей. Цены на Москвич 6 начинаются от 2,53 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 297
04.06.2025 
Фото:Wikimedia
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