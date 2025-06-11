8 каверзных вопросов при получении автокредита — как не попасться

«За рулем» объяснил, как надо отвечать на вопросы банка при оформлении кредита

Если вы читаете эту статью, рискнем предположить, что у вас назрела потребность взять автомобиль в кредит. Возможно, не от хорошей жизни, а потому что иначе машину просто не купить (с нынешними-то ценами).

И мы знаем, что перед выдачей денег банк не просто просмотрит вашу справку о доходах. Скорее всего, он устроит вам «допрос с пристрастием». И чем больше сумма, тем глубже будут «копать» работники службы безопасности.

Вот какие ответы их успокоят.

За каждым из задаваемых вопросов стоит логика. Банк хочет убедиться, что вы будете исправно платить по счетам, а не исчезнете после одобрения кредита. Мы собрали для вас 8 самых неожиданных вопросов, которые часто ставят людей в тупик, и разобрались, что именно в ответ хотят услышать банки и почему.

1. Вы не собираетесь подрабатывать на этом автомобиле в такси?

Зачем это банку. На первый взгляд – праздное любопытство. А может быть, вам подкидывают идею для стартапа? На деле все гораздо проще. Банк волнует лишь судьба автомобиля. Машина, которая день и ночь возит клиентов, теряет в цене быстрее. А ведь для банка это не просто транспорт – это залог. Чем быстрее он обесценивается, тем выше риск для кредитора.

Что говорить. Даже если изначально у вас были такие намерения, лучше откажитесь от них в разговоре с банком. Упоминание такси или каршеринга может стоить вам либо одобрения выдачи кредита, либо приемлемой ставки.

Кроме того, в договоре часто указывается: «Запрещено использовать автомобиль в коммерческих целях». Пытаться обойти такой запрет не советуем. Банк может квалифицировать ваши действия как существенное нарушение условий договора. Последствия не заставят себя ждать. В ответ банк может:

досрочно потребовать полного погашения кредита и даже подать иск в суд;

отозвать одобрение субсидий (если был льготный кредит);

передать ваш долг в коллекторское агентство.

2. У вас имеется дополнительный доход?

Зачем это банку. Это вопрос по существу. Банк хочет знать, какая у вас финансовая подушка. От кадровых перестановок никто не застрахован. Допустим, вы потеряли основную работу – что дальше?

Что говорить. Если вы сдаете жилье в аренду, у вас имеется какая-то подработка, вы занимаетесь инвестициями или вам просто помогает семья, расскажите об этом. Только не фантазируйте: любые ваши «внешние источники финансирования» могут попросить подтвердить. Так что говорите только правду и ничего, кроме правды.

Если нет дополнительных доходов – не беда: упомяните, что у вас есть сбережения или надежный супруг/супруга с официальным доходом.

3. Почему вы выбрали именно эту машину?

Зачем это банку. Вопрос кажется странным, и невольно напрашивается ответ: «Не ваше дело». Но мы с вами – люди культурные и делать так не будем. Тем более что на самом деле такой вопрос – про здравый смысл. Если вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, а пытаетесь взять в кредит условный BMW M5, для банка это сигнал, что вы живете не по средствам, а значит, будут проблемы с возвратом долга.

Немного теории для понимания. Банки и микрофинансовые организации ориентируются на так называемый «Показатель долговой нагрузки» (ПДН). Это соотношение между суммой среднемесячных платежей по всем кредитам человека и его среднемесячным доходом. В идеале на все кредиты (включая автокредит, ипотеку, потребительские и т.д.) должно уходить не более 30-40% официального дохода. Это норма, при которой банк спокоен в отношении платежеспособности своего заемщика.

Если сумма ежемесячного платежа по автокредиту превышает 40-50% вашего дохода, считайте, что вы в «красной зоне». Даже при хорошем кредитном рейтинге вам могут отказать, одобрить меньшую сумму или предложить более высокую ставку.

ПДН выше 80% показывает банкам и МФО, что вы увязли в долгах. Банкам запрещено выдавать деньги закредитованным заемщикам. Начиная с 1 ноября 2024 года, с учетом лимитов, установленных Центробанком, чтобы получить кредит или ипотеку, долговая нагрузка у вас должна быть ниже 50%.

Простой пример: допустим, ваша зарплата «на руки» составляет 70 тысяч рублей. Тогда «безопасный максимум» для ежемесячного платежа колеблется в пределах 21 тысячи рублей. Если по автокредиту придется ежемесячно отдавать банку 30 тысяч рублей в месяц, то это уже почти половина дохода, из-за чего шансы на одобрение заявки падают.

Что говорить. Аргументируя свой выбор, делайте упор на рациональность и экономичность: «недорогая в обслуживании», «хорошо держит цену на вторичном рынке», «подходит для семьи». А вот фразы в духе: «Всегда мечтал купить "эмку"» лучше оставить для душевных посиделок с друзьями.

4. Почему не обратились в другой банк с более выгодной ставкой?

Зачем это банку. Это ловушка. Банк проверяет, не отказали ли вам уже другие кредиторы и насколько хорошо вы в принципе разбираетесь в финансовых продуктах.

Что говорить. Отвечайте уверенно: «Мне важна не только ставка, но и надежность банка, скорость одобрения, отсутствие скрытых комиссий. Плюс, я здесь зарплатный клиент». Даже если вы немного слукавили, главное, чтобы ваши доводы звучали разумно. На всякий случай уточним, что наврать про зарплатного клиента не получится, так как данное обстоятельство и так известно банку.