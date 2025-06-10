Выдача автокредитов в мае снизилась в два раза

В России рынок автокредитов за год упал в 1,5 раза

В РФ в мае текущего года было оформлено 90,9 тыс. автокредитов, что на 44,5% меньше, чем в мае 2024 года. Это следует из совместного исследования Frank RG и агентства «Автостат».

Рынок автокредитования снизился в основном за счет кредитов на б/у авто (-65,5%, до 33,3 тыс. шт.).

Объем выдачи автокредитов в сегменте новых машин сократился на 15% (57,6 тыс.). При этом по отношению к апрелю отмечается небольшой рост. В апреле было выдано 56,35 тыс кредитов на новые машины.

Средняя ставка кредита на новые авто (с учетом господдержки и льготных программ от автопроизводителей) выросла к апрелю на 0,2% и составила 13,2%. По автомобилям с пробегом ставка не менялась, оставаясь на уровне 26,5%.

Общая сумма выданных автокредитов в мае составила 116 млрд руб. Это почти вдвое меньше (-49,6%), чем в аналогичном месяце 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

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Источник: Telegram-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова

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ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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