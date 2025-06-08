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Спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России

Эксперт Осипов: россияне начали покупать машины в лизинг из-за неподъемных цен

В России падают продажи новых автомобилей при росте спроса на покупку в лизинг подержанных машин.

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Так россияне покупают недоступные на рынке марки авто. Такие сделки стали популярными на фоне стремительного подорожания машин, рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

Он пояснил, что, когда у населения денег в обрез, а цены на новые автомобили делают их недоступными, люди переключаются на сегмент б/у машин. Сейчас у россиян не хватает денег и на них, поэтому стал востребован операционный лизинг для физических лиц.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Больше всего россияне проявляют интерес к японским, корейским и европейским авто, в том числе покупают Toyota Camry, Kia K5, Nissan и так далее. Автомобилисты справедливо считают их наиболее надежными и долговечными.

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По мнению эксперта, интерес к лизингу авто у россиян продержится недолго, поскольку его развитию мешает высокая кредитная ставка. Он считает, что уже через несколько месяцев будет достигнут потолок: размер платежей станет для россиян «абсолютно непомерным».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 2384
08.06.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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