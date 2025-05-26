Настоящее японское качество, но цена «кусается» – вы такой автомобиль купите?

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В Орске продают «новую» Toyota Camry 2008 года за 5,5 млн рублей

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Необычное объявление появилось на одном из российских классифайдов: в Орске (Оренбургская область) выставлена на продажу Toyota Camry 2008 года выпуска с пробегом всего 7000 км и по цене 5 500 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль фактически новый – машина все еще в заводском целлофане и была куплена без пробега в марте 2024 года. По данным из объявления, это седан с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 167 л. с., передним приводом и автоматической коробкой передач.

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Toyota Camry
Toyota Camry

Camry находится в частной собственности, зарегистрирована в ГИБДД, не числится в розыске и не имеет ограничений. Также подчеркивается, что автомобиль никогда не принадлежал юрлицам.

Продавец акцентирует внимание на японской сборке и оригинальном состоянии машины, делая ставку на интерес со стороны коллекционеров или ценителей «того самого качества», которого, по его словам, «уже нет даже в премиум-сегменте». Camry почти не эксплуатировалась и использовалась только в сухую погоду.

Toyota Camry
Toyota Camry

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Автомобиль относится к седьмому поколению модели, которое отличалось высоким уровнем комфорта и надежности. Однако стоимость в 5,5 млн рублей завышена, и делает эту Camry значительно дороже большинства новых автомобилей и даже современных версий самой модели.

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Источник, фото: auto.drom.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 7
26.05.2025 
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-6