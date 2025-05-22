Как инспектор ГАИ может выявить «запрещенную» поломку вашей машины

«За рулем» рассказал, какие неисправности работник ДПС вправе определить на глаз

Кто из водителей ни разу не сталкивался с «джеки чаном»? Так автолюбители шутливо прозвали сигнальную лампочку «Check Engine». Причины ее загорания бывают разные. Когда-то эта проблема касалась лишь владельца автомобиля – по желанию он мог искать и устранять неисправность, а мог и не устранять. Но сегодня эта и другие лампочки интересуют и работников ДПС.

Имеется в виду хорошо знакомое водителям и служащее дополнением к ПДД постановление Правительства от 27 мая 2023 года №837, которым были внесены поправки в Перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля (ТС будет отправлено на штрафстоянку).

Фактически предъявляемые к ТС требования остались прежними. Тем не менее, существуют некоторые нюансы, о которых многие могут до сих пор не знать.

Система АБС

Нельзя управлять автомобилем, если на панели приборов загорается сигнал о неисправности ABS. Сотрудник ГАИ устанавливает этот факт визуально, путем простого наблюдения. Если потребуется подтверждение, инспектор вправе зафиксировать факт нарушение на фото, хотя это необязательно. За подобное нарушение предусмотрен штраф по статье 12.5.2 КоАП РФ в размере 500 рублей. Также возможна эвакуация авто на штрафстоянку.

Течь в ГУР или ЭУР

Подобная неисправность усилителя рулевого управления также выявляется визуально. Некоторые водители ошибочно полагают, что мелкие утечки невозможно заметить при стандартной проверке на дороге. Однако это не так!

Например, потеки масла на ряде автомобилей видны сразу же при открытии капота, другие становятся заметны благодаря специальному зеркалу на длинном штативе, которым часто пользуются сотрудники полиции.

Поэтому лучше заранее устранить проблему – выйдет дешевле, чем возвращать машину со штрафстоянки.

«Колхозный» ксенон и неисправность других огней

За такое и раньше часто штрафовали. Теперь же действует полный запрет на эксплуатацию автомобилями с неисправными габаритными огнями либо стоп-сигналами именно в темное время суток. Подобное нарушение фиксируется сотрудниками ДПС визуально.

Иначе говоря, если ваши фары, габариты или стоп-сигналы вышли из строя, первая же встреча с ГАИ в вечернее время закончится неприятностью. Лучше всего своевременно посетить автосервис и устранить неполадку.

Штраф за видеорегистратор

Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, четко обозначил позицию относительно небольших видеорегистраторов. Поскольку они не ограничивают видимость водителю, никаких штрафов за их использование не предусмотрено:

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать (водителю) "убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего. И административное наказание не влияет на последующие какие-то действия».

Неисправен стеклоочиститель

К сожалению, такое часто случается во время дождя или в снегопад. В этом случае инспектор вправе запретить вам дальнейшее движение до установления ясной погоды.

Это разумное требование. В пути может произойти что угодно. С такой поломкой лучше вообще воздержаться от поездок, дождаться окончания дождя или снега, а затем отправиться на ТО для устранения поломки.

За остальные неисправности, включая летние шины зимой или шиповку летом, предусматривается наказание в виде штрафа 500 руб. Однако принудительное прекращение эксплуатации ТС и отправка его на штрафстоянку применяться не будут.

Инспекторы ГАИ — с пониманием

Так как обновленные правила действуют уже не первый год, накопился определенный опыт взаимодействия между водителями и сотрудниками ГАИ по новым требованиям. Судя по имеющейся практике, дорожные инспекторы проявляют понимание, осознавая трудности с доступностью запчастей. В целом, чаще обходятся устными замечаниями, без составления протоколов и выписывания штрафов.

Проблемы, приводящие к эвакуации автомобиля на штрафстоянку, требуют внимания со стороны водителя. Необходимо поддерживать исправность ABS, тормозной системы, усилителя руля, стеклоочистителей и осветительных приборов. Это должно быть привычкой каждого автовладельца.

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