В России запретили использование шин не по сезону
Отсутствие на автомобиле зимних шин в зимний период и использование шипованных шин летом внесли в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация авто. Соответствующие изменения приняты правительством РФ.
Как говорится в документе, эксплуатация авто запрещена, если «на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)» и если «на транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)».
Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.
За неисполнение данных требований закона предусматривается штраф 500 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).
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