Летние шины: какие марки популярны в России прямо сейчас?
В рамках масштабного онлайн-опроса российских автомобилистов попросили оценить по 10-балльной шкале те летние шины, которые в данный момент стоят на их авто.
Из полученных результатов специалисты сформировали «рейтинг удовлетворенности», который вы можете видеть ниже.
Замкнула десятку брендов отечественная «Кама», показав результат чуть более 8 баллов.
Места с девятого по шестое остались, соответственно, за брендами Cordiant, Continental, Pirelli и Nokian.
На пятом и четвертом местах расположились GoodYear и Hankook, что представляется несколько неожиданным.
Топ-3 составили Yokohama, Michelin и Bridgestone, который победил в голосовании с результатом 9,3 балла.
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Источник: Автостат
Фото: «За рулем», Автостат
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