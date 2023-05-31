Летние шины: какие марки популярны в России прямо сейчас?

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В рамках масштабного онлайн-опроса российских автомобилистов попросили оценить по 10-балльной шкале те летние шины, которые в данный момент стоят на их авто.

Из полученных результатов специалисты сформировали «рейтинг удовлетворенности», который вы можете видеть ниже.

Замкнула десятку брендов отечественная «Кама», показав результат чуть более 8 баллов.

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Места с девятого по шестое остались, соответственно, за брендами Cordiant, Continental, Pirelli и Nokian.

На пятом и четвертом местах расположились GoodYear и Hankook, что представляется несколько неожиданным.

Топ-3 составили Yokohama, Michelin и Bridgestone, который победил в голосовании с результатом 9,3 балла.

За Рулем

Источник: Автостат

Фото: «За рулем», Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
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