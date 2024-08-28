Почему «чек энджин» — это не так страшно, как кажется

«За рулем» объяснил, что делать, если загорелся индикатор Check Engine

Если на панели приборов вдруг засветился индикатор Check Engine, то причина всегда одна: системе управления двигателем что-то показалось подозрительным. А на подозрении у нее находятся решительно все: управление, питание, охлаждение, выпуск отработавших газов… Этот желтенький индикатор не кричит «Караул!» – он лишь просит проверить, нет ли каких-то явных неисправностей.

Можно ли ехать с Check Engine

Если субъективно водитель не ощущает каких-то негативных изменений в поведении автомобиля, то это хороший знак. Если температура не ползет вверх, а машина спокойно реагирует на педаль газа, продолжая двигаться без рывков, то очень может быть, что индикатор загорелся, скажем так, случайно, из-за кратковременного сбоя. Порой в таких ситуациях после перезапуска мотора индикатор больше не загорается. Тогда выдыхаем и спокойно едем дальше.

Но даже если индикатор все равно продолжает гореть после перезапуска двигателя, паниковать не стоит: желтый индикатор потому и желтый (а не красный), чтобы не вызывать панику.

В этом случае надо просто побыстрее выяснить причину, заехав в сервис, где мастер прочитает ошибки. Даже если ничего серьезного не случилось, надо помнить, что индикатор Check Engine – один на всех, а потому, единожды загоревшись, уже не сможет сообщить вам о появлении новой, более неприятной неисправности.

В чем причина Check Engine

Как уточнить причину срабатывания этого индикатора? Можно быстро прокрутить в голове, не происходило ли с машиной в последнее время что-то необычное или обычное, но важное. Сейчас объясним.

Если последним знаковым событием была заправка топливом, то вероятность именно этой причины активации индикатора Check Engine довольно велика.

Если автомобиль едет, вроде бы, нормально, то имеет смысл не давать ему высоких нагрузок, а добраться до следующей АЗС и подлить новую порцию топлива, можно даже с повышенным октановым числом, если мотор бензиновый. А вот если двигатель вдруг затрясло, то лучше вызывать эвакуатор и следовать на сервис.

Иногда загорание «чека» – это следствие некачественных сервисных работ, таких как антикоррозионная обработка, ремонт выхлопной системы, слесарные работы с трансмиссией и т.п.

При езде по бездорожью случается, что при касании днищем земли, камня или бревна повреждается кислородный датчик или его проводка. В подобных случаях система управления двигателем, как правило, переходит на резервный вариант, заставляя мотор работать с рядом ограничений.

Вариантов в этом случае всего два. Самый правильный – добраться не спеша до сервиса или вызвать техпомощь на место. Как вариант, можно приобрести сканер и считывать ошибки самостоятельно.

Портативный сканер позволяет продиагностировать систему самостоятельно – нужно только знать, где на вашей машине расположен диагностический разъем.

Сканер вставляют в разъем OBD-II, при этом в смартфоне нужно установить программу связи с автомобилем. Связав сканер со смартфоном по протоколу Bluetooth или Wi-Fi, можно самостоятельно считать ошибки, зафиксированные блоком управления.

Как погасить Check Engine

У сканера есть приятная возможность стереть ошибку и погасить назойливый индикатор. Если сканера нет, то иногда погасить Check Engine помогают несложные операции: например, можно отсоединить клемму от аккумуляторной батареи на 10 минут, а потом подключить обратно.

Но на многих современных автомобилях отсоединять аккумулятор вне сервиса нежелательно, поскольку компьютер может счесть это неквалифицированным вмешательством и заблокироваться.

Однако на машинках попроще прием иногда срабатывает. Если Check Engine погас и больше не загорается, значит, ошибка действительно была случайной. Но если индикатор появляется вновь и продолжает светиться, придется разбираться с проблемой, обратившись в сервис.

Комментарий специалиста

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– На современных автомобилях пиктограмму «Check Engine» можно увидеть не только в момент самодиагностики, но и в процессе эксплуатации. Экологические требования заставляют производителей отслеживать огромное количество параметров работы автомобиля. Если пиктограмма не гаснет в течение 2-3 секунд после пуска ДВС – значит, зафиксирована ошибка.

Ошибки бывают спорадическими (то, что зафиксировано одномоментно). В таком случае значок может погаснуть, если поменять бензин или долить масло в ДВС. Бывает, в случае очень низкой температуры, «подмерзает» заслонка дроссельного узла. В этом случае можно прочитать сканером на СТО историю ошибок – и они будут в прошлом.

Но чаще «чек» свидетельствует о неисправности систем двигателя (механической или электрической части). Если поведение автомобиля не изменилось (не «дергается», не троит, не греется), можно продолжать движение на СТО. В случае появления еще каких-либо симптомов желательно воспользоваться эвакуатором.

Самостоятельно сбросить «чек» без применения сканера не получится. Более того, если ошибка не спорадическая, то, после сброса, она будет появляться снова.

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