Эти нововведения изменят жизнь водителей осенью

С 1 сентября вступит в силу новый перечень неисправностей автомобилей

К 1 сентября в этом году предстоит готовиться не только школьникам, но и автомобилистам: в первый день осени вступит в силу обновленный перечень неисправностей автомобилей. Инспекторы ГИБДД смогут наказывать водителей за целый ряд неисправностей – санкции предусматривают как штрафы, так и запрет на эксплуатацию авто вплоть до устранения нарушения.

Разбираемся, при каких условиях не стоит выезжать на дорогу, чтобы избежать неприятностей.

1. Требования к шинам. Штраф будет грозить в случае, если ТС не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль), и наоборот, если укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Такой же штраф выпишут, если зимние шины установлены не на всех колесах транспортного средства.

2. Тормозная система. Эксплуатация автомобиля будет запрещена, если автомобиль оснащен антиблокировочной системой (ABS) и она неисправна. Выявлять эту неисправность сотрудник ДПС сможет при помощи соответствующего индикатора на приборной панели.

3. Рулевое управление. Подтеки рабочей жидкости гидроусилителя руля также вошли в расширенный перечень неисправностей. Определить такую поломку инспектор сможет визуально.

4. Световые приборы. В новом перечне расширен список неисправностей, связанных с установкой световых приборов, не предусмотренных конструкцией автомобиля или конструкцией фары. Также накажут за мигающие стоп-сигналы: при нажатии педали тормоза они должны гореть постоянно.

5. Тонировка стекол. Норматив по светопропускаемости передних стекол не изменился – он должен быть не менее 70%. Отдельный норматив – не менее 60% – появился для бронированных стекол. Кроме того, на стекла (кроме заднего) нельзя наносить зеркальное покрытие.

6. Предметы, закрывающие обзорность. На лобовое стекло запрещена установка любых предметов, ограничивающих обзорность с места водителя. К ним можно отнести видеорегистраторы, держатели для мобильных телефонов. Нарушением будет считаться установка приборов либо гаджета в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя.

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Источник: «За рулем»

Фото: Depositphotos