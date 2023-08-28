Свадебный подарок в виде автомобиля оказался под запретом
В Чечне создали нормы для свадеб «без излишеств», запретив дарить молодоженам дорогие подарки
По поручению главы республики Чечня Рамзана Кадырова свадебные мероприятия в республике должны будут проводиться в соответствии с новыми нормами. В частности, такие подарки, как квартиры, автомобили, шубы, бриллианты и т. п., молодоженам теперь дарить нельзя.
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«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д., строго запрещены», — говорится в документе.
При этом духовное управление мусульман Чечни оставило без изменений калым как «неизменный атрибут в соответствии с чеченскими адатами» (обычаями).
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Источник: Духовное управление мусульман Чечни
Фото: Depositphotos
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