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К 2030 году все автомобили в России будут иметь автопилот

К 2030 году все новые автомобили в России будут оснащаться автоматизированной системой управления ADAS

К 2030 году все новые автомобили в стране будут оснащены элементами автоматизированной системы управления, также известной как ADAS.


ADAS предоставляет водителю поддержку во время движения, обеспечивая безопасность и комфорт на дороге. Такие функции, как система контроля полосы движения, автоматическое торможение в случае опасности и адаптивный круиз-контроль, помогут снизить количество аварий и повысить эффективность дорожного движения.

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Также, по данным Минпромторга, к 2035 году ожидается, что доля продаж беспилотных автомобилей составит от 10 до 15% от общего объема рынка.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемЛежнин Роман
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