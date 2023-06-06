Эти неисправности автомобиля ни в коем случае нельзя игнорировать

Эксперт объяснил, в каких случаях нужно незамедлительно ехать в автосервис.

Поломка поломке рознь – с некоторыми неисправностями автомобиль вполне может доехать до места назначения, а некоторые требуют безотлагательных действий, предупредил автоэксперт Сергей Канаев.

Одной из таких неисправностей является люфт рулевого колеса. Машина начнет вилять и водителю будет сложно ее удержать, фактически она станет неуправляемой. В такой ситуации надо сразу прекратить движение и найти возможность доставить машину в сервис, советует эксперт.

Еще одна серьезная поломка, которая не позволит продолжить движение - отказ тормозов.

«Если у вас механика, то включаете постепенно ниже, ниже передачу. А дальше подключаем ручник. А если машина-автомат, нужно потихоньку останавливать ее ручным тормозом», – объяснил Канаев.

Остановиться и проверить автомобиль надо и в том случае, если при прямом положении руля машину начинает произвольно «тянуть» в сторону. В первую очередь нужно проверить, накачаны ли колеса, и если с ними все хорошо, то значит причина более серьезная и надо ехать в сервис, заключил автоэксперт.

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Источник: iReactor

Фото: Unsplash