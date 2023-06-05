Новые штрафы для водителей: за что будут штрафовать и как выявлять нарушения

Утвержден измененный список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля в России.

Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, детализованы требования к тормозным системам, рулевому управлению, шинам, а также внешним световым приборам и двигателю.

Разбираемся, за какие нарушения с 1 сентября водителю грозит штраф и как инспектор ДПС будет выявлять неисправность.

1. «Неправильные шины». Если на машине установлены шины с шипами в летний период (июнь, июль, август) или наоборот не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль), последует штраф в 500 рублей. Соответствие шин сезону у обычных автомобилистов инспекторы ГИБДД чаще всего будут проверять во время специальных рейдов — например, при смене времен года. Выявлять будут визуально и с помощью технических средств (например, измерителя глубины протектора). Водители на неправильных шинах также не смогут пройти техосмотр.

2. Запрет на установку дополнительных предметов или нанесение покрытия, ограничивающего обзорность с места водителя. Речь идет, в том числе, о навигаторах и креплениях для мобильных телефонов, если они закрывают обзор водителю. Также могут наказать за наклейки на ветровом или боковых стеклах, ухудшающие видимость.

3. Неисправная система ABS, предусмотренная производителем в технической документации. Выявлять ее будут с помощью проверки светового индикатора на панели приборов автомобиля.

4. «Не работающие в установленном режиме или загрязненные световые приборы». Новый документ вводит конкретику: нельзя использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», штраф за нарушение составляет 500 рублей. Неработающий штатный автоматический корректор фар также будет считаться нарушением.

5. Запрет на установку стекол, не предусмотренных изготовителем ТС. В новом документе появилась норма о тонировке, которая уже есть в КоАП и техрегламенте: cветопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна быть не ниже 70%. Степень тонирования стекла в автомобиле измеряется при помощи прибора под названием тауметр. Штраф – 500 рублей.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC