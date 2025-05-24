Toyota начала делать свои машины из вторсырья: как это отразится на легендарном качестве?

Toyota внедрила технологию «горизонтального рециклинга» на производстве авто

Автомобильная промышленность, всегда стремившаяся к инновациям в дизайне и производительности, сегодня сталкивается с новой, не менее важной задачей: минимизацией экологического следа. И одной из самых перспективных разработок в этом направлении стал «горизонтальный рециклинг» пластика, внедренный компанией Toyota.

Эта технология, разработанная компанией Toyoda Gosei, представляет собой революционный подход к переработке пластика, используемого в автомобилестроении.

В отличие от традиционных методов, где переработанный пластик часто использовался для менее требовательных изделий или вовсе сжигался для получения энергии, «горизонтальный рециклинг» позволяет повторно использовать до 50% вторичного сырья из списанных автомобилей для создания новых автокомпонентов того же самого типа.

Ключевой момент заключается в возможности повторного использования полипропилена в тех же самых деталях, из которых он был извлечён. Это стало возможным благодаря инновационной технологии модификации материалов, разработанной Toyoda Gosei совместно с Isono. Благодаря этой модификации, переработанный пластик не уступает по качеству первичному, обеспечивая те же характеристики прочности, долговечности и безопасности. Технология снижает выбросы CO2 при производстве деталей до 40%.

Toyota Camry

Первым автомобилем, в котором нашла применение эта технология, стала Toyota Camry для европейского рынка, начиная с 2024 года. В частности, переработанный пластик уже используется в изготовлении перчаточных ящиков.

Технология отвечает ужесточающимся экологическим требованиям, в частности, директиве ЕС по утилизации транспортных средств, вступающей в силу с 2031 года.

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Источник: SpeedMe