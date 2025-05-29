Первый взнос: платить больше сразу или оставить деньги на потом

«За рулем» объяснил, сколько выгоднее платить при оформлении автокредита

Если вы решили приобрести автомобиль в кредит, рано или поздно вы встанете перед выбором: делать ли первый взнос или взять машину «в ноль»? Кто-то советует отдать банку как можно больше сразу, чтобы потом платить меньше. Другие, напротив, настаивают, что лучше взять машину без первоначального взноса и оставить имеющиеся деньги «на черный день».

Так кто же в итоге прав? Разобрались на реальных примерах, без сложной терминологии и условий мелким шрифтом.

Что такое первый взнос

Под первым взносом понимается сумма, которую вы вносите при покупке машины в кредит сразу, в день сделки. Чаще она составляет от 10% до 50% стоимости автомобиля. Чем больше вы платите на старте, тем меньше нужно занимать у банка и тем меньший процент будет предложен.

Представим, что вы хотите купить машину за 2 млн рублей. В таком случае первый взнос может быть от 200 тысяч и выше. Недостающую сумму банк даст в кредит – естественно, под проценты.

Как первый взнос влияет на переплату по кредиту

Для банков внушительный первый взнос – как сигнал: клиент платежеспособен, умеет копить и вряд ли начнет испытывать трудности после пары платежей. В ответ банк снижает ставку по кредиту. Кроме того, такой кредит банк одобрит быстрее и с большей вероятностью. Это особенно важно, если у вас нет идеальной кредитной истории или стабильного официального дохода.

Казалось бы, при максимально возможном первоначальном взносе и вы, и банк остаетесь «в плюсе». Логика простая: платишь больше сразу – платишь меньше в итоге.

Но не торопитесь разбивать копилку и нети в банк все, что есть. Давайте сначала посчитаем.

Покупая автомобиль за 2 млн рублей и беря кредит на 6 лет (это самый популярный срок), вы можете оказаться в одной из трех ситуаций: платите мало, средне и много при покупке. Для расчетов возьмем автокредитный калькулятор (аналоги сервиса вы можете найти в интернете).

Вот как это отразится на ваших расходах.

Вариант 1. Минимальный первый взнос – 10% (200 тысяч рублей)

Сумма кредита: 1,8 млн рублей

Процентная ставка: ≈ 27% годовых (примерно столько составляет средняя ставка по автокредиту в базе онлайн-сервиса «Банки.ру»)

Ежемесячный платеж: ≈ 50 719 рублей

Общая сумма выплат за 6 лет: ≈ 3 651 768 рублей

Переплата по кредиту: ≈ 1 851 768 рублей

Такой вариант подходит, если денег впритык, но вы очень хотите уехать на новой машине прямо сейчас. Очень скоро, когда радость от покупки пройдет, вы обнаружите, что такой кредит сильно бьет по карману. В конечном счете, вы переплачиваете за автомобиль почти вдвое – этих денег хватило бы, к примеру, на новый кроссовер Honda WR-V.

Вариант 2. Первый взнос – 30% (600 000 рублей)

Сумма кредита: 1,4 млн рублей

Процентная ставка: 23% годовых (чем выше взнос, тем ниже ставка)

Ежемесячный платеж: ≈ 36 012 рублей

Всего выплатите за 6 лет: ≈ 2 592 864 рубля

Переплата: 1 192 864 рубля

Золотая середина. Не слишком высокая по нынешним меркам ставка, а ежемесячный платеж терпимый. Если у вас есть немного накоплений, то это наиболее сбалансированный вариант.

Вариант 3. Большой первый взнос – 50% (1 млн рублей)

Сумма кредита: 1 млн рублей

Процентная ставка: 17% годовых

Срок кредита: 6 лет

Ежемесячный платеж: ≈ 22 246 рублей

Всего выплатите за 6 лет: ≈ 1 601 712 рублей

Переплата: ≈ 601 712 рублей

Это идеальный вариант с точки зрения выгоды. Переплата почти в 3 раза меньше, чем в первом варианте. Подходит тем, кто заранее копил или продает старую машину в зачет нового авто.

Важно помнить: большинство автокредитов в 2025 году привязаны к ключевой ставке, и банки корректируют условия буквально каждый месяц. Все приведенные в тексте цифры – приблизительные и рассчитаны по усредненным ставкам. Точные условия автокредита зависят от конкретного банка, выбранной программы, марки автомобиля, кредитной истории и даже от вашего региона.

Чтобы узнать точную сумму ежемесячного платежа и ставку, обратитесь в банк или автосалон – вам рассчитают кредит индивидуально, с учетом всех нюансов вашей ситуации.

Большой взнос или минимальный

Несмотря на очевидные преимущества большого первого взноса, в некоторых жизненных ситуациях минимальный первоначальный взнос по автокредиту может оказаться более практичным решением.

Давайте рассмотрим, кому стоит выкладываться «по максимуму», а кому лучше приберечь свои деньги.

Большой первый взнос – надежный вариант, если:

у вас есть сбережения, и вы не жертвуете своей «финансовой подушкой». Запомните золотое правило финансовой безопасности: даже после внесения первого взноса у вас должны остаться деньги на непредвиденные расходы. Рекомендуемый размер такого запаса составляет 3-6 месячных расходов вашей семьи. Например, если ваши ежемесячные расходы составляют 70 000 рублей, позаботьтесь о том, чтобы у вас осталось не менее 210 000 рублей и до 420 000 рублей в качестве резерва.

вы хотите уменьшить ежемесячную нагрузку. Большой первый взнос существенно снижает размер ежемесячного платежа. Это особенно важно, если вы не хотите, чтобы выплаты по кредиту съедали значительную часть вашего ежемесячного дохода. В идеале ежемесячный платеж по автокредиту не должен превышать 15-20% вашего дохода. Таким образом, при доходе 100 000 рублей комфортный платеж для вас составит не более 15 000-20 000 рублей в месяц.

Минимальный взнос – разумный выбор, если:

накоплений почти нет, но автомобиль нужен срочно. Многим людям автомобиль необходим для работы, передвижения с детьми или по состоянию здоровья. Если ваши накопления ограничены, но машина нужна уже сейчас, минимальный взнос может стать единственным способом решить транспортный вопрос. В некоторых случаях экономическая выгода от наличия автомобиля (например, возможность работать в такси или доставке) может перевесить дополнительные расходы на проценты по кредиту.

кредит уничтожит вашу «финансовую подушку». Возвращаемся к денежному резерву, который должен быть равен вашим 3-6 месячным расходам. Если внесение большого первоначального взноса «распотрошит» эту подушку безопасности, лучше ограничиться минимальным взносом. В нестабильной экономической ситуации наличие «неприкосновенного запаса» порой важнее, чем экономия на процентах по кредиту.

ваш доход нестабилен. Если ваш заработок меняется от месяца к месяцу (сезонная работа, фриланс, предпринимательство), то сохранение большей суммы на руках дает вам пространство для маневра. В периоды снижения дохода вы сможете покрыть обязательные платежи из сбережений, а в удачные месяцы – внести дополнительные платежи по кредиту. Такая стратегия снижает финансовый стресс и риск просрочки платежей.

у вас есть источники более выгодного вложения средств. Если вы можете инвестировать деньги с доходностью выше, чем процентная ставка по кредиту, то минимальный первый взнос становится финансово оправданным. Например, при ставке по кредиту 17% и возможности вложить деньги под 20% годовых, разумнее сохранить капитал для инвестиций.

На что еще обратить внимание при оформлении кредита

Первый взнос – это только «вершина айсберга». Кредит включает в себя множество компонентов, о которых желательно знать до того, как вы поставили подпись в договоре.

Учитывайте страховку каско. При большом кредите стоимость каско будет выше, так как страховая сумма окажется больше. При первом взносе 50% и выше некоторые банки даже могут отказаться от требования оформлять каско, что даст дополнительную экономию. Однако в большинстве случаев банк все же будет настаивать на страховке – он заинтересован в сохранении стоимости залогового имущества (автомобиля) на весь срок кредитования.

При большом кредите стоимость каско будет выше, так как страховая сумма окажется больше. При первом взносе 50% и выше некоторые банки даже могут отказаться от требования оформлять каско, что даст дополнительную экономию. Однако в большинстве случаев банк все же будет настаивать на страховке – он заинтересован в сохранении стоимости залогового имущества (автомобиля) на весь срок кредитования. Проверьте, нет ли скрытых комиссий. Для банка любой кредит – способ заработка. Поэтому не нужно списывать низкую ставку на приступ милосердия. Иногда банки компенсируют низкие ставки при большом первом взносе дополнительными платежами. Внимательно читайте договор и требуйте рассчитать вам полную стоимость кредита со всеми комиссиями.

Для банка любой кредит – способ заработка. Поэтому не нужно списывать низкую ставку на приступ милосердия. Иногда банки компенсируют низкие ставки при большом первом взносе дополнительными платежами. Внимательно читайте договор и требуйте рассчитать вам полную стоимость кредита со всеми комиссиями. Спросите о возможности досрочного погашения. Даже с небольшим первым взносом вы можете сэкономить, если будете частично досрочно погашать кредит. Только следует убедиться, что банк не взимает комиссию за досрочное погашение – банку невыгодно, если вы выполните свои обязательства раньше времени и недоплатите проценты.

Выводы

Минимальный первый взнос по автокредиту – это не всегда признак финансовой несостоятельности. В ряде случаев это элемент взвешенной стратегии, позволяющей сохранить ликвидные средства на случай непредвиденных расходов или использовать их в каких-то других целях. Такой подход особенно актуален, если доходы нестабильны или нужно сохранить деньги на черный день.

В то же время, крупный первый взнос снижает долговую нагрузку, улучшает условия кредитования и позволяет экономить значительные средства на процентах. Так что, если есть возможность внести больше денег сразу, сделайте это.

Однако помните, что автокредит – это не спринт, а марафон: тут важно не только продемонстрировать сильный старт, но и обеспечить себе стабильный результат на длинной дистанции.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP

ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd

ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW

Что лучше, рассрочка или автокредит? — разбираемся вместе с экспертами: дилеры рассказали, какое влияние на рынок РФ окажет рассрочка на покупку автомобиля.