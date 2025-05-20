Дилеры предлагают рассрочку вместо автокредита — это и в самом деле выгодно?

Эксперт Зиновьев рассказал, как сэкономить на покупке авто в 2025-м

Падение платежеспособного спроса и затоваривание складов привело к тому, что на сайтах дилеров появилась «беспроцентная рассрочка без первоначального взноса».

Откуда взялась рассрочка?

Год от года средняя величина кредита на покупку автомобиля росла – более-менее соразмерно ценам автомобилей, а также зарплатам и инфляции. В 2024 году колебалась в пределах 1,4–1,65 млн рублей. После повышения ключевой ставки Банка России до 21% двинулась вниз, составив 1,23 млн в феврале 2025‑го.

Параллельно снижалось количество выданных кредитов: со 154 тысяч в пиковом сентябре (реакция на анонсированное повышение ставки) до 62 тысяч в феврале. Само собой, общий объем автокредитования тоже упал, зато сильно вырос процент.

Планомерно растет средний срок кредита: февраль 2023 – 5 лет, февраль 2024 – 5,5 лет, в феврале 2025‑го он достиг 6 лет.

Всё вместе указывает на то, что кредит сейчас брать невыгодно – при средней ставке 27% (без господдержки) и при прогнозе, что ЦБ к концу года начнет снижать ключевую ставку. За исключением краткосрочных кредитов – до трех лет. Под это описание подходит и рассрочка .

Что такое рассрочка?

Как и кредит, рассрочка – это тоже совместный финансовый продукт дилера, банка и страховой компании. А видимая выгода в том, что рассрочка – это как бы беспроцентный кредит. На поверку не совсем беспроцентный, но при нынешней ключевой ставке Банка России всё равно выглядит подарком небес.

Понять, насколько велика выгода, сложно. Надо изучать нюансы каждого отдельного случая – и сравнивать с тем, что получилось бы, если бы это был кредит.

Каков реальный процент при рассрочке

Прежде всего, обещанный «нулевой процент» не равен нулю – он зависит от срока рассрочки и величины первоначального взноса, который все-таки есть. Когда взнос невелик или отсутствует вовсе, а рассрочка длительная, это немногим отличается от стандартного кредита.

Типичное заманчивое предложение в апреле выглядело примерно так: первоначальный взнос – 0%, процентная ставка от 1,01%, срок – до 84 месяцев (семь лет). И честная сноска очень мелким шрифтом: ставка 1,01% действует при сроке кредита 12 месяцев и первоначальном взносе от 50%, либо при сроке кредита 24 месяца и первоначальном взносе от 70%.

Для прочих вариантов ставка может достигать 24%. Иными словами: если основная сумма сразу – переплата ниже, если потом – переплата как всегда .

Рассрочку часто дают только на конкретные модели или даже на машины в определенных комплектациях (надо полагать, не самых популярных).

Схожая схема рассрочки с минимальной процентной ставкой 0,01% принята, например, у дилеров Лады: стартовый взнос не менее 50%, срок – 12–24 месяца. Но применима только к Весте. Между тем при покупке Лады в кредит дают скидку 100 тысяч рублей, а в рассрочку – не дают. Снова надо считать.

Отличия между автокредитом и рассрочкой

Первым делом надо убедиться, что при покупке в рассрочку цена конкретного автомобиля не выше, чем при покупке в кредит.

Прочие подводные камни в целом те же, что у обычного кредита.

Рассрочка тоже подразумевает обязательную покупку страховки как минимум на машину. Причем стоимость полиса каско нередко выше, чем при покупке в кредит.

Экономия на каско – несомненная выгода в случаях, когда вы готовы сразу всю машину оплатить за год-другой. Покупка полиса – обычно обязательное условие на весь срок действия договора. Чем он короче, тем меньше расходы на «обязаловку», которая, может, вам в таком виде и не нужна.

В остальном рассрочка мало чем отличается от кредита, кроме названия. Наивно думать, что дилеры стремятся продать машины как можно дешевле и для этого придумали рассрочку. Основное ее назначение – привлечь клиента.

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