Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит

ОКБ: в марте по сравнению с февралем количество автокредитов выросло на 7%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования в марте и I квартале 2025 года.

В марте 2025 года банки выдали россиянам 68,85 тыс. автокредитов на 87,75 млрд рублей, что на 7% больше по количеству и на 11% по объему, чем в феврале. Однако по сравнению с мартом 2024 года рынок сократился: число выдач упало на 53%, объем – на 60%.

Средний размер автокредита снизился с 1,48 млн до 1,27 млн рублей, а срок кредитования сократился с 67 до 64 месяцев.

По итогам первого квартала 2025 года было оформлено 196,22 тыс. автокредитов на 246,97 млрд рублей. Это на 15% меньше по количеству и на 24% по объему, чем в IV квартале 2024 года. В годовом выражении падение составило 41% и 49% соответственно. Год назад за тот же период было выдано 331,61 тыс. кредитов на сумму 487,77 млрд рублей.

В марте 66% всех автокредитов пришлись на новые автомобили. Средний кредит на новую машину составил 1,30 млн рублей на срок 59 месяцев (4 года 11 мес.), по сравнению с 1,27 млн и 57 месяцами в феврале. Владельцы подержанных авто брали в среднем 1,29 млн рублей на 77 месяцев, в феврале – 1,26 млн на 76 месяцев.

Среди регионов лидерами по объему автокредитования в марте стали: Москва (7,68 млрд руб.), Московская область (6,44 млрд), Санкт-Петербург (4,86 млрд), Татарстан (4,20 млрд) и Краснодарский край (4,10 млрд).

Везде наблюдался умеренный рост по сравнению с февралем – от 1 до 13% в зависимости от региона.

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Источник: ОКБ