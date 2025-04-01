Кредит в красивой обертке: подводные камни покупки новой машины в рассрочку

Предприниматель Сагитов назвал плюсы и минусы покупки автомобиля в рассрочку

В условиях застоя на автомобильном рынке России дилеры пытаются разными способами увеличить объемы продаж. Среди прочих методов они активно предлагают программы для покупки машин в рассрочку.

Предприниматель, участник Forbes.com Tech Councils и победитель премии «Молодой предприниматель России 2019» Кирилл Сагитов перечислил плюсы и минусы, нюансы, подводные камни покупки нового авто в рассрочку.

На первый взгляд такая покупка выглядит заманчиво: нет процентов, сразу уезжаешь на машине, а платишь частями. На деле всё не так однозначно, отмечает Сагитов.

Комментарий эксперта

Кирилл Сагитов, предприниматель, участник Forbes.com Tech Councils и победитель премии «Молодой предприниматель России 2019»:

– Да, формально рассрочка – это не кредит, переплаты нет, особенно если первый взнос крупный. Но часто продавец уже заложил в цену «скидку», которой ты лишаешься при выборе рассрочки. То есть машина в рассрочку может стоить дороже, чем при оплате сразу.

Многие «рассрочки» идут через партнерские банки, где фактически оформляется кредит, просто с нулевой или субсидированной ставкой. А значит, возможны комиссии, страховки, обязательное каско. Всё это превращает рассрочку в кредит с красивой оберткой.

Ещё нюанс – ограниченный выбор, отмечает Сагитов. Рассрочка чаще всего распространяется на конкретные модели, комплектации или машины из наличия.

К плюсам можно отнести то, что можно сразу пользоваться автомобилем, не копить годами. Это рабочий вариант, если нужна машина для дела, а средств не хватает.

«Главное – читать договор, уточнять все допплатежи и сравнивать финальную сумму с обычным кредитом. Бывает, что кредит по льготной ставке оказывается даже выгоднее», – подытожил Сагитов.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

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Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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