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Альтернатива неподъемным кредитам: дилеры начали по-новому продавать машины
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Альтернатива неподъемным кредитам: дилеры начали по-новому продавать машины
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Альтернатива неподъемным кредитам: дилеры начали по-новому продавать машины

В России дилеры начали давать рассрочку на покупку автомобилей

В условиях застоя на автомобильном рынке России дилеры пытаются разными способами увеличить объемы продаж. Так, многие салоны разрабатывают разные акционные предложения, предлагая скидки в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Наряду с этим автопроизводители активно предлагают программы для покупки машин в рассрочку. Но стоит отметить, что такие предложения часто предполагают необходимость погашения кредита в сжатые сроки.

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Так, для покупки в рассрочку Lada Vesta нужен первоначальный взнос в размере не менее 50% от цены авто, а полностью выплатить стоимость машины нужно в течении двух лет. Еще один дилер предлагает в рассрочку купить внедорожник Tank 500 с полной оплатой стоимости в течение одного года.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
29.03.2025 
Фото:Depositphotos
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