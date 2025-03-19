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Скидки хорошие, но лучше подождать: как выбрать лучший момент для покупки авто

Эксперт Сажин: При покупке машины этой весной можно сэкономить ₽150–200 тыс.

Автоэксперт Владимир Сажин считает, что сейчас новую машину можно купить с выгодой. Например, китайские бренды предоставляют скидки на свою продукцию, поэтому экономия при покупке может составить 150-200 тыс. рублей.

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При этом эксперт отметил, что покупка авто в кредит на данный момент не выгодна. Переплата из-за высоких ставок по кредитам может нивелировать все эти скидки и потенциальную экономию, пояснил Сажин. Сейчас в России более 75% машин покупаются именно в кредит, отметил эксперт.

По его словам, если речь идет о долгосрочной выгоде, то лучше дождаться снижения ставок по кредитам, если нет острой потребности в автомобиле.

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Таким образом, решение о покупке машины нужно принимать с учетом ряда факторов, среди которых индивидуальная потребность в автомобиле, а также экономическая и политическая ситуация.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
19.03.2025 
Фото:Depositphotos
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