Скидки хорошие, но лучше подождать: как выбрать лучший момент для покупки авто

Эксперт Сажин: При покупке машины этой весной можно сэкономить ₽150–200 тыс.

Автоэксперт Владимир Сажин считает, что сейчас новую машину можно купить с выгодой. Например, китайские бренды предоставляют скидки на свою продукцию, поэтому экономия при покупке может составить 150-200 тыс. рублей.

При этом эксперт отметил, что покупка авто в кредит на данный момент не выгодна. Переплата из-за высоких ставок по кредитам может нивелировать все эти скидки и потенциальную экономию, пояснил Сажин. Сейчас в России более 75% машин покупаются именно в кредит, отметил эксперт.

По его словам, если речь идет о долгосрочной выгоде, то лучше дождаться снижения ставок по кредитам, если нет острой потребности в автомобиле.

Таким образом, решение о покупке машины нужно принимать с учетом ряда факторов, среди которых индивидуальная потребность в автомобиле, а также экономическая и политическая ситуация.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: ОСН