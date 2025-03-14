#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам
14 марта
В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам
В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта...
GAC GS8
14 марта
5 м, АКП Aisin, полный привод: раскрыта цена новой версии популярного кроссовера
Компания GAC представила в России новую версию...
Автовладельцам напомнили о необходимости пропускать машины скорой помощи
14 марта
Автовладельцам напомнили о необходимости пропускать машины скорой помощи
Облздрав отменил приказ чиновников, запрещающий...

УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Смотрите новое шоу «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ», в котором участники угадывают хитрые автомобильные компоненты

На этот раз для усложнения задачи мы перемешали автомобильные компоненты с деталями от бытовой техники. В эфире третий выпуск!

Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.
Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.

Правила предельно просты. В конкурсе принимают участие два полуфиналиста, которые разбиты по парам. В финал выходит тот, кто первым угадал две детали.

Если во время раунда ни один участник не угадал, начинается игра «Крокодил». Суть игры: участники должны языком тела показать автомобильную деталь. Победное очко уходит тому, чью деталь зрители угадают быстрее.

Проверь, насколько хорошо ты знаешь детали, из которых состоят автомобили.

В финале конкурса борьба идет до двух победных очков. И пусть победит сильнейший!

Смотри третью серию конкурса «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ» на видеоресурсах «ЗА РУЛЕМ». Проверь, насколько хорошо ты разбираешься в деталях.


Благодарим «МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОРИЙ» за помощь в организации съемок.

По вопросам коммерческого партнерства пишите на [email protected].

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 17
14.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0