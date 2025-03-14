УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Смотрите новое шоу «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ», в котором участники угадывают хитрые автомобильные компоненты

На этот раз для усложнения задачи мы перемешали автомобильные компоненты с деталями от бытовой техники. В эфире третий выпуск!

Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.

Правила предельно просты. В конкурсе принимают участие два полуфиналиста, которые разбиты по парам. В финал выходит тот, кто первым угадал две детали.

Если во время раунда ни один участник не угадал, начинается игра «Крокодил». Суть игры: участники должны языком тела показать автомобильную деталь. Победное очко уходит тому, чью деталь зрители угадают быстрее.

Проверь, насколько хорошо ты знаешь детали, из которых состоят автомобили.

В финале конкурса борьба идет до двух победных очков. И пусть победит сильнейший!

Смотри третью серию конкурса «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ» на видеоресурсах «ЗА РУЛЕМ». Проверь, насколько хорошо ты разбираешься в деталях.





Благодарим «МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОРИЙ» за помощь в организации съемок.

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