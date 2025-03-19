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Россиянам объяснили, почему новую машину нужно покупать именно сейчас

Эксперты автоотрасли рассказали, как долго продолжится падение цен на новые авто

Укрепление рубля к основным мировым валютам является одной из причин массового снижения цен на новые автомобили в первой половине марта текущего года. О ситуации на авторынке России рассказали эксперты автоотрасли.

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Директор департамента новых автомобилей дилерского холдинга «Рольф» Николай Иванов считает, что именно колебания курса валют повлияли на снижение цен «параллельных» автомобилей. При этом официально представленные в РФ автобренды воспользовались механизмами субсидированных кредитов и не только снизили цены, но и стали давать прямые скидки, действующие без каких-либо условий.

В то же время эксперт Олег Мосеев выразил мнение, что укрепление рубля позволяет менее «болезненно» снижать цены. При этом он убежден, что при условии высокого спроса на авторынке цены на новые автомобили не снизились бы даже при благоприятной ситуации с валютами.

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Рассуждая о том, как будет ситуация на рынке развиваться дальше, директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов констатирует, что сейчас самое удачное время для покупки нового автомобиля. Но с появлением первых устойчивых тенденций к увеличению спроса цены снова пойдут вверх. На это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка, например, допускает Чистов.

«Рынок автомобилей с пробегом более инертен, но его это тоже касается: сейчас рост цен на нем сдержан политикой производителей новых машин. Нужен автомобиль с пробегом – присматривайте, время удачное», – рекомендует топ-менеджер.

Скидки на новые автомобили в ближайшем будущем сохранятся, уверены Олег Мосеев и Татьяна Акимова из «Автомаркетолога».

«Увеличение скидок продолжится, поскольку рынок пока не имеет другой возможности оживиться. Производители смотрят друг на друга: если один снижает цены, то другие поступают аналогичным образом, чтобы у них не встали продажи», – добавил Олег Мосеев.

Тенденция продолжится до тех пор, пока есть затоваренность дилерских складов и стоков, подытожила Акимова.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 11
19.03.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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