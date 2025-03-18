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Импорт машин в Россию через Приморье резко вырос

Ввоз автомобилей в Россию через Приморье увеличился в 3,5 раза с начала года

Импорт машин в Россию через Уссурийскую таможню (Приморский край) с начала года увеличился в 3,5 раза, сообщили в ФТС.

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Уточняется, что более 3 тыс. автомобилей физлиц для личного пользования оформили уссурийские таможенники с начала года. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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За импортированные в текущем году автомобили было уплачено 1,7 млрд рублей таможенных пошлин и иных платежей. Из КНР в Россию через Уссурийскую таможню граждане в основном везут дорогие машины для личного пользования (Li Xiang, Zeekr), а также авто бюджетных марок (Changan, Chery и Geely).

В прошлом году через Приморье в РФ было импортировано 17,7 тыс. машин для личного пользования (в шесть раз больше, чем в 2023 году).

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 6
18.03.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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