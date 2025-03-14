Статистика: в России стали меньше покупать китайских и «параллельных» машин

«Автостат»: за январь-февраль доля китайских автомобилей в РФ снизилась до 54,5%

Анализ продаж новых автомобилей в России за январь-февраль 2025 года показал снижение спроса на китайские марки, в то время как автомобили российских производителей демонстрируют рост.

По данным агентства «Автостат», за два месяца текущего года в России было продано 91 тыс. автомобилей китайских марок, что на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В результате доля «китайцев» снизилась с 59,5% до 54,5%.

На фоне этого продажи автомобилей отечественных марок увеличились. За 2 месяца было реализовано 60,2 тыс. машин российских брендов, что на 8% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Их рыночная доля возросла с 30,3% до 36%.

Кроме того, большой рост показали белорусские автомобили. Их продажи увеличились в 2,5 раза, достигнув 3,8 тыс. единиц.

Таким образом, доля белорусских машин на рынке возросла с 0,8% до 2,3%.

Машин, официально ушедших с российского рынка, за январь-февраль было продано на 30% меньше, в сумме они составили 12,1 тыс. единиц. Их доля сократилась с 9,3% до 7,1%.

Лидером среди китайских брендов по-прежнему остается Haval, с результатом в 21,4 тыс. проданных автомобилей. Следом идут Chery (17,3 тыс.) и Geely (11,3 тыс.).

В топ-5 также входят Changan и Omoda с показателями 9,5 тыс. и 4,4 тыс. машин соответственно.

Среди моделей-лидеров первую тройку составили: Haval Jolion (7,9 тыс. единиц), Chery Tiggo 7 Pro Max (7,7 тыс.) и Chery Tiggo 4 Pro (4,9 тыс.).

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Источник: «Автостат»