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Кроссоверы, седан и внедорожник российской сборки заметно подешевели: называем цены

Бренд BAIC снизил цены в России на всю линейку 2024 г. в. на 50-385 тысяч рублей

Бренд BAIC снизил цены на весь модельный ряд в России в комплектациях 2024 г. в. Уточняется, что предложение актуально до 31 марта 2025 года.

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BAIC X35
BAIC X35

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Семейный кроссовер BAIC X7, доступный в единственной комплектации Comfort, предлагается по спеццене 1 940 000 рублей (на 50 тыс. рублей ниже прежней). Под капотом авто 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 180 л. с. и 7-ступенчатый робот.

Кроссовер BAIC X75 теперь доступен по цене от 2 490 000 рублей (-105 000 рублей). Паркетник BAIC X55 в базе подешевел на 311 тыс. рублей, до 1 959 000 рублей.

BAIC X55
BAIC X55

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Внедорожник BAIC BJ40 в комплектации Flagship сейчас стоит от 3,36 млн рублей (-385 тыс. рублей).

Цена седана U5 в базе снизилась с 1 560 000 до 1 394 500 рублей (-165 500 рублей), а кроссовер X35 предлагается по цене от 1 479 563 рубля вместо 1 650 000 рублей (-170 437 рублей).

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:BAIC
18.03.2025 
Фото:BAIC
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