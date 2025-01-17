Так бывает? В России подешевели все модели BAIC

С 16 января BAIC снизила цены на все модели 2024 года выпуска

Акция продлится до конца января, и автомобили можно приобрести по новым выгодным условиям в дилерских центрах BAIC.

В рамках нового прайса компании BAIC также действует специальное предложение, которое позволяет клиентам получить дополнительные скидки от 220 000 до 710 000 рублей, в зависимости от выбранной модели.

Максимальная выгода, составляющая 710 000 рублей, доступна при покупке среднеразмерного кроссовера BAIC X7 в комплектации Comfort, который теперь стоит 1 990 000 рублей.

BAIC X7

Этот семейный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. BAIC X7 выделяется своими габаритами – 4710х1892х1715 мм, а также просторной колесной базой в 2800 мм, что делает его одним из самых крупных автомобилей в сегменте D-SUV.

BAIC X75

Другим популярным предложением является BAIC X75, семейный кроссовер, доступный по цене от 2 490 000 рублей. В январе максимальная выгода при его покупке достигает 411 000 рублей. Модель предлагается в четырех комплектациях.

BAIC X55

Еще один среднеразмерный кроссовер, BAIC X55, можно приобрести с выгодой до 451 000 рублей. Цена базовой комплектации Comfort – 2 099 000 рублей, а более продвинутые комплектации Luxury и Elite доступны за 2 356 000 рублей (выгода 344 000 рублей) и 2 499 000 рублей (выгода 331 000 рублей) соответственно.

BAIC BJ40

Также BAIC обновила цены на рамный внедорожник BAIC BJ40, который теперь доступен от 3 555 000 рублей за бензиновую версию в комплектации Flagship. SUV с дизельным двигателем в комплектации Exclusive стоит 3 599 000 рублей.

BAIC U5 PLUS

Для любителей компактных автомобилей есть и предложение на седан BAIC U5 Plus в комплектации Luxury, который можно приобрести за 1 485 000 рублей с выгодой 220 000 рублей.

Справка

Бренд BAIC вышел на российский рынок в 2023 году. На данный момент его линейка в России включает шесть моделей: седан BAIC U5 Plus, компактный кроссовер BAIC X35, среднеразмерные кроссоверы BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамный внедорожник BAIC BJ40.

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Источник: BAIC