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Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России
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Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России

РСА: коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится с 1 апреля в РФ

Автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО, состоится 1 апреля.

Это происходит каждый год для всех водителей, новые значения действуют один год, пояснили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) 31 марта.

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После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных, напротив, повышается. Минимальное значение коэффициента равно 0,46, максимальное составляет 3,92. КБМ при первичном заключении договора ОСАГО для водителя-новичка составит 1,17.

Глава РСА Евгений Уфимцев рассказал, что коэффициент уменьшается, если не было страховых случаев.

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Чем больше ДТП, тем коэффициент станет выше. Перерасчет происходит в отношении водителей, информация о которых содержится в АИС страхования, вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО и их продолжительности (годовой или краткосрочный договор).

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РСА

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
31.03.2025 
Фото:Depositphotos
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