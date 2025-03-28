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Убытки по ОСАГО не ограничены страховым лимитом

Верховный суд: убытки из-за отказа в ремонте по ОСАГО не ограничены лимитом

Убытки из-за необоснованного отказа в ремонте по ОСАГО не ограничены страховым лимитом, сообщает Верховный суд РФ. Уточняется, что некой потерпевшей неправомерно отказали в ремонте ТС.

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Она попросила суд взыскать со страховой компании 780 тыс. руб. убытков. Первая инстанция вынесла решение в ее пользу. Апелляция и кассация сочли, что сумма должна быть ограничена лимитом страховки в размере 400 тыс. руб.

В ВС РФ разъяснили, что в случае, если страховая компания не выполнила свои обязательства, то размер убытков будет соответствовать стоимости ремонта машины, который та должна организовать и оплатить. Такие убытки возмещают по общим правилам Гражданского кодекса РФ, их сумма не ограничивается страховым лимитом.

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В ВС пояснили, что в таком случае собственнику авто можно самому отремонтировать машину и запросить у страховой компании возмещения расходов в размере настоящей стоимости работы.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: Telegram-канал ВС РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.03.2025 
Фото:Depositphotos
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