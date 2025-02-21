ОСАГО и каско: почему такая разница в цене

«За рулем» разобрался, стоит ли сегодня переплачивать за каско или хватит ОСАГО

ОСАГО и каско – это два разных вида страхования, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор дополнительной к ОСАГО страховки зависит от ваших потребностей, финансовых возможностей и уровня риска, который вы готовы допустить и оплатить из собственного кармана. Перед покупкой важно тщательно оценить свои обстоятельства и выбрать тот набор опций, который обеспечит вам наилучшую защиту. О том, как это сделать легко и быстро – в нашем материале.

Что такое ОСАГО

ОСАГО является обязательным полисом и расшифровывается как «обязательное страхование автогражданской ответственности». На секундочку, за езду без такого полиса водителю полагается штраф (ст. 12.37 КоАП РФ):

800 рублей – за просроченный ОСАГО, поддельную страховку или отсутствие полиса вообще;

500 рублей – если полис оформлен, но водитель не вписан в него;

500 рублей – за езду на машине вне установленного периода (например, если полис ОСАГО был оформлен только на три месяца или полгода);

500 рублей – за неисполнение обязанности предъявить полис сотруднику ГИБДД. Инспектор может посмотреть эти сведения в информационной системе сам, однако делать это не обязан.

Что такое каско

Каско очень часто тоже принимают за аббревиатуру, поэтому пишут заглавными буквами и даже расшифровывают как «комплексное автомобильное страхование кроме ответственности». Однако это в корне неверно. В действительности каско – это не российская аббревиатура, а иностранное слово. В испанском языке оно означает «шлем», а в нидерландском – «корпус». Загляните на сайты зарубежных страховых компаний – объявления о продаже casco можно увидеть не только в России, но и в других странах.

Каско – полис добровольный. Хотите – берите, не хотите – ваше дело. Навязывать вам его никто не будет (никто, кроме страхового агента, конечно же).

Отличие каско еще и в том, что ОСАГО защищает ответственность водителя перед третьими лицами, каско – автомобиль самого страхователя. Каско покрывает ущерб, причиненный как в результате ДТП, так и в результате других событий, таких как угон, стихийные бедствия, пожар и т.д.

В отличие от ОСАГО, условия каско могут варьироваться в зависимости от страховой компании и суммы, которую вы готовы отдать за полис.

Основные отличия между ОСАГО и каско

Для того чтобы вам было проще упорядочить в голове все принципиальные различия между этими двумя видами страховки, мы выписали их отдельными пунктами. Вспомните о них, когда будете покупать страховку в следующий раз.

Официальный статус: ОСАГО является обязательным видом страхования, и за его отсутствие в КоАП РФ предусмотрен штраф, тогда как каско – дело добровольное.

Вид покрытия: ОСАГО покрывает только ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП, в то время как каско защищает собственное имущество владельца в случае возникновения разных ситуаций.

Стоимость: цена полиса ОСАГО, как правило, ниже, чем каско, – в среднем на 60%. Но это вполне логично, ведь каско предлагает гораздо более широкий спектр защиты.

Условия: тарифы по каско могут варьироваться в зависимости от страховой компании и выбранных опций, тогда как условия оформления и получения компенсации по ОСАГО регулирует государство.

Максимальный размер выплаты: в случае с каско этот параметр вы устанавливаете самостоятельно вместе со страховщиком. Для ОСАГО размер выплаты строго лимитирован. Если в результате аварии нанесен ущерб автомобилю или другому имуществу, то выплата составит до 400 000 рублей. Если же в ДТП пострадал или умер человек, то тогда выплата составит до 500 000 рублей на каждого пострадавшего.

Когда каско выгодно

Выбор между ОСАГО и каско не стоит – ОСАГО мы приобретаем в любом случае. Если вы хотите минимизировать расходы и уверены в своих водительских способностях, то ОСАГО может оказаться вполне достаточно. Однако если вы хотите защитить свой автомобиль от различных рисков, в том числе от угона или пожара, то каско будет более подходящим вариантом.

Имейте в виду, что для владельцев новых и/или дорогих автомобилей каско почти в 100% случаев будет выгодным вариантом, поскольку обеспечивает защиту от значительных финансовых потерь в случае причинения ущерба машине.

Как мы помним, по полису ОСАГО сумма покрытия ограничена. Причем, как правило, страховые выплачивают даже не «максималку» в 400 000 рублей, а гораздо меньшую сумму. Хватит ли ее на восстановление машины, учитывая сегодняшнюю стоимость запчастей? Сомнительно.

Если нанесенный ущерб свыше установленного государством лимита, то виновник ДТП должен сам выплатить разницу. Но может так случиться, что у него не окажется денег, и тогда вас ждут суды и беготня с исполнительным листом. А ремонт вашего автомобиля может затянуться на годы.

Кстати, вот тут мы вместе со страховщиками и адвокатом разбирали аналогичную историю нашего читателя.

Так что в вышеописанной ситуации гораздо проще будет тому водителю, у которого куплен полис каско. Каско страхует автомобиль владельца и имущество внутри него. Речь идет о случаях, когда автомобиль попал в аварию, был угнан, ему нанесен ущерб (потопом, третьими лицами, ураганом и так далее). Также полис каско может покрыть полную гибель машины, если после аварии ее невозможно восстановить.

Опять же, для старых автомобилей, стоимость которых невысока, может быть нецелесообразно оформлять дорогостоящее каско. Причем, когда мы говорим «дорогостоящее», речь идет о действительно «кусачих» суммах. Например, по данным сервиса «Финуслуги», сейчас средняя стоимость каско в России составляет 55 000 рублей, тогда как средняя стоимость ОСАГО равняется 8000 рублей. Согласитесь, разница чувствуется.

Так что, как поется в песне: «думайте сами, решайте сами». Главное при этом – тщательно оценивать свои риски и четко понимать, что вы хотите получить в случае ЧП «на выходе». Тогда вам удастся выбрать подходящий уровень покрытия и не продешевить.

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