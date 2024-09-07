Подсчитана стоимость страховки нового китайского внедорожника: цифра может шокировать

Страховые компании оценили стоимость каско для новейшего внедорожника Haval H5

Эксперты из СК «Согласие» определили, что годовой полис каско для Haval H5 будет стоить 6,7% от базовой цены автомобиля, что составляет 247,8 тыс. руб.

В «Совкомбанк страховании» обозначили, что страховка на данный автомобиль обойдется в 61 тыс. руб. При расчетах учитывался водитель из Москвы в возрасте 45 лет с 20-летним стажем вождения.

Haval H5

В настоящее время средняя цена полиса каско для Haval H5 составляет примерно 90 тыс. руб., как указала директор «Пермского центра страхования» Эльвира Мингелеева. Однако ожидается, что стоимость может снизиться по мере увеличения покупателей и изменения спроса на страховые полисы.

Внедорожник по размерам сопоставим с Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300, а его конструкция унифицирована с пикапом Great Wall KingKong Poer. Доступен с 2,0-литровым двигателем мощностью 200 л. с. и дизельным, развивающим 150 л. с., оба с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

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Источник: Autonews