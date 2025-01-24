«С увеличенным ресурсом» — отчет владельца Changan Eado Plus
При длительной эксплуатации ни одна машина не обходится без выявленных недостатков. Не миновала эта участь и Changan Eado Plus, проехавший у нас 12 500 км. Правда, никаких внеплановых вложений седан при этом не потребовал. С чем-то можно смириться, принимая это как особенность модели, а что-то можно устранить по гарантии.
Двигатель Changan Eado Plus
«Теплые опции» медленно, но верно появляются на разных моделях Changan, представленных в России. До Eado Plus очередь пока не дошла.
Я рассчитывал отчасти спасться зимой дистанционным пуском двигателя. Благо, машина всегда стоит в зоне прямой видимости и дальнобойности брелока хватает.
Увы, турбомотор даже в небольшой «минус» на улице вообще не прогревается на холостых. Температура растет, только когда начинаешь ехать.
Робот Changan Eado Plus
Для китайских преселективов типично медленное смыкание сцеплений при трогании. Сделано это для увеличения ресурса. Но в роботе Eado Plus примерно на 9000 км пробега появились пробуксовки. Они чувствуются вплоть до перехода на третью передачу.
Уверен, что дело не в износе (не с чего), и проблему можно решить перепрошивкой программного обеспечения в сервисе дилера.
Микроклимат Changan Eado Plus
Как часто бывает на сравнительно бюджетных и простых машинах, климат-контроль работает не лучшим образом. У Eado Plus на это накладывается еще и китайская специфика.
Автоматический режим можно использовать только в сухую погоду. Малейшая влажность – и запотевает вся передняя полусфера. Оказалось, что алгоритм практически никогда не направляет поток воздуха на лобовое стекло.
Регламент ТО Changan Eado Plus
Changan предписывает менять топливный фильтр на каждом ТО – раз в 10 000 км. Антифриз – через 20 000 км. Это явная перестраховка. Для рабочей жидкости коробки передач интервал замены составляет 60 тысяч км, и вот это уже правильно.
Цены на Changan Eado Plus
На официальном сайте марки Changan в России седан Eado Plus представлен в двух вариантах. Машины 2023 года выпуска стоят 2,33-2,4 млн рублей, 2024-го – 2,44-2,51 млн. Одновременно указанная «дополнительная выгода» сократилась с 200 до 80 тысяч рублей, так что по факту подорожание оказалось значительным.
Впрочем, окончательные условия продажи Changan Eado Plus клиенту зависят от конкретного дилера.
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