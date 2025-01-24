«С увеличенным ресурсом» — отчет владельца Changan Eado Plus

Эксперт Милешкин отчитался о полугодовой эксплуатации седана Changan Eado Plus

При длительной эксплуатации ни одна машина не обходится без выявленных недостатков. Не миновала эта участь и Changan Eado Plus, проехавший у нас 12 500 км. Правда, никаких внеплановых вложений седан при этом не потребовал. С чем-то можно смириться, принимая это как особенность модели, а что-то можно устранить по гарантии.

Двигатель Changan Eado Plus

«Теплые опции» медленно, но верно появляются на разных моделях Changan, представленных в России. До Eado Plus очередь пока не дошла.

Я рассчитывал отчасти спасться зимой дистанционным пуском двигателя. Благо, машина всегда стоит в зоне прямой видимости и дальнобойности брелока хватает.

Увы, турбомотор даже в небольшой «минус» на улице вообще не прогревается на холостых. Температура растет, только когда начинаешь ехать.

Зима не увеличила аппетит турбированного двигателя 1.4: на трассе 150 силам достаточно 6-6,5 литров бензина на 100 км.

Робот Changan Eado Plus

Для китайских преселективов типично медленное смыкание сцеплений при трогании. Сделано это для увеличения ресурса. Но в роботе Eado Plus примерно на 9000 км пробега появились пробуксовки. Они чувствуются вплоть до перехода на третью передачу.

Уверен, что дело не в износе (не с чего), и проблему можно решить перепрошивкой программного обеспечения в сервисе дилера.

Продвинутый толщиномер показал наличие слоя цинка только на задних крыльях Changan Eado Plus. Все навесные элементы неоцинкованные. Пара сколов на капоте начала ржаветь в первую же зиму.

Микроклимат Changan Eado Plus

Как часто бывает на сравнительно бюджетных и простых машинах, климат-контроль работает не лучшим образом. У Eado Plus на это накладывается еще и китайская специфика.

Автоматический режим можно использовать только в сухую погоду. Малейшая влажность – и запотевает вся передняя полусфера. Оказалось, что алгоритм практически никогда не направляет поток воздуха на лобовое стекло.

Регламент ТО Changan Eado Plus

Changan предписывает менять топливный фильтр на каждом ТО – раз в 10 000 км. Антифриз – через 20 000 км. Это явная перестраховка. Для рабочей жидкости коробки передач интервал замены составляет 60 тысяч км, и вот это уже правильно.

Колесный ключ обломился при попытке открутить крепеж с небольшим удлинителем.

Цены на Changan Eado Plus

На официальном сайте марки Changan в России седан Eado Plus представлен в двух вариантах. Машины 2023 года выпуска стоят 2,33-2,4 млн рублей, 2024-го – 2,44-2,51 млн. Одновременно указанная «дополнительная выгода» сократилась с 200 до 80 тысяч рублей, так что по факту подорожание оказалось значительным.

Впрочем, окончательные условия продажи Changan Eado Plus клиенту зависят от конкретного дилера.

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