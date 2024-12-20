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Обновленный кроссовер Changan: 3 улучшения и 1 недоработка

Эксперт Милешкин: CS75 Plus 2024 – лишь рестайлинг, но с важными моментами

Кроссовер Changan CS75 Plus дебютировал в 2019 году. Сейчас в Китае продается уже четвертая его итерация. А на нашем рынке вторая уступила место третьей. Но она совсем не старая, так как была представлена чуть больше года назад.

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Производитель называет это сменой поколений. На деле же – обычный рестайлинг, в результате которого изменилась оптика, бамперы, решетка радиатора и оформление интерьера.

Плюс еще один мотор Changan CS75 Plus

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Вместо одного двигателя у кроссовера теперь их два. Турбомотор 1.5 был и до рестайлинга, но стал мощнее: 188 л.с. вместо прежних 167. Такой агрегат ставится только в начальной комплектации. Две старшие версии идут с двигателем 2.0.

Он уже знаком по другим моделям Changan. Но для обновленного CS75 его модернизировали, повысив мощность с 224-226 «лошадей» до 233.

С таким мотором кроссовер должен набирать скорость 100 км/ч за 7,8 секунды. Впрочем, базовая версия Changan CS75 Plus тоже не «тормоз», и разгоняется до «сотни» за 9 секунд.

Внешние изменения у Changan CS75 Plus небольшие. Между фарами и фонарями появились светящиеся полоски, а решетка радиатора стала больше.
Внешние изменения у Changan CS75 Plus небольшие. Между фарами и фонарями появились светящиеся полоски, а решетка радиатора стала больше.

Больше ступеней в коробке Changan CS75 Plus

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Changan CSS75 Plus и до обновления выделялся на фоне конкурентов. В частности, классическим автоматом Aisin вместо заполонивших всё преселективных роботов. Он ставится и на рестайлинговую версию, только уже 8-ступенчатый вместо 6-скоростного.

Мягкие переключения, отсутствие задержек на старте. Да и к надежности вопросов нет. Такая коробка сможет работать и на рамном внедорожнике, а тут всего лишь переднеприводный кроссовер.

Новые и «теплые» опции Changan CS75 Plus

Как водится, обновление принесло новые опции. В частности, появился проекционный дисплей.

Интерьер Changan CS75 Plus серьезно переработан, хотя стилистика не изменилась. В частности, убрали козырек над цифровой приборной панелью. Клавиша аварийной сигнализации сенсорная, что плохо.
Интерьер Changan CS75 Plus серьезно переработан, хотя стилистика не изменилась. В частности, убрали козырек над цифровой приборной панелью. Клавиша аварийной сигнализации сенсорная, что плохо.

С зимними опциями, без которых на российском рынке успеха не видать, пока лишь «полумеры». Обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя уже есть. А вот «теплые» задние сиденья, руль и лобовое стекло появятся чуть позже.

Странно, но в среднеразмерном и в целом неплохо оснащенном кроссовере климат-контроль всего лишь однозонный, а вентиляция есть только у водительского кресла.

Сзади в Changan CS75 Plus ровный пол и регулируемая спинка дивана. Интерьер в России будет предлагаться только в черно-серых тонах.
Сзади в Changan CS75 Plus ровный пол и регулируемая спинка дивана. Интерьер в России будет предлагаться только в черно-серых тонах.

Только передний привод Changan CS75 Plus

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Увы, но полный привод модели не положен. Даже с мощным двигателем. В сегменте CS75 это уже странно: конкуренты в версиях AWD представлены в изобилии. Впрочем, справляться с грунтовками помогают 190 мм клиренса.

Changan в состоянии преодолеть не самый сложный внедорожный участок. Подвеска по-кроссоверному короткоходная, но – вот сюрприз! – позволяет уверенно и быстро ехать по грунтовым и гравийным дорогам. Конечно, в пределах разумного. Грубо она отрабатывает неровности только при большом ходе на отбой.

Стоимость обновленного Changan CS75 Plus

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Цены пока не объявлены. Уходящая версия стоит 2,85 млн рублей. С учетом возросшей мощности, обновления как такового и повышения утильсбора отправная точка вырастет как минимум до 3-3,1 млн. Версия с мотором 2.0 имеет сверху два естественных ограничения: Changan Uni-K (от 3,64 млн рублей) и CS85 Coupe (3,71 млн рублей), и стоить дороже вряд ли будет

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15
20.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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