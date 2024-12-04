7 мест, 600 литров для груза и 8 литров на 100 км – тест семейного кроссовера

«За рулем» испытал на длительном тесте машину для большой семьи – Geely Okavango

Просторный салон Geely Okavango

Okavango – единственная модель в ряду Geely с тремя рядами сидений. Ближайшие конкуренты Okavango – Chery Tiggo 8 Pro Max и GAG GS8. «Восьмерка» компактнее (4720×1860×1705 против 4860×1910×1770 у Okavango) и внутри теснее, зато оснащен полным приводом. GS8 второго поколения – больше, чем Okavango (4980×1950×1780), но и дороже.

Сиденья второго ряда Okavango имеют продольную регулировку. Причем каждое двигается по отдельности, что редкость для кроссоверов (такая функция чаще бывает у минивэнов). Можно выставить кресла таким образом, чтобы одновременно комфортно расположились пассажиры и второго, и третьего рядов – диапазон регулировки позволяет без труда это сделать.

На третьем ряду в Geely Okavango удобно людям ростом до 175 см. Более высокие пассажиры будут упираться головой в потолок.

Вместительный багажник Geely Okavango

В семиместном варианте наивно ждать, что в багажник поместится много вещей. Но несколько рюкзаков или сумок войдут легко.

Сиденья третьего ряда складываются по отдельности. Получается ровный пол, объем пространства для груза увеличивается до более чем 600 литров. Подтверждаю длительной эксплуатацией: не было такой ситуации, чтобы отложенные для поездки вещи не поместились в автомобиль.

При сложенном третьем ряде в багажник Okavango целиком помещается небольшой велосипед.

Все сиденья второго ряда тоже складываются по отдельности – так проще разместить в салоне людей и груз. При всех сложенных креслах получается ровная площадка. Здесь поместится крупногабаритная поклажа длиной чуть больше 2 метров и в 1 метр шириной.

Если вы путешествуете всемером, единственный вариант разместить вещи – установить бокс на крышу. В каталогах для Geely Okavango предлагают дорогие модели поперечин. Однако есть и универсальные варианты на рейлинги, которые стоят в 2-3 раза дешевле.

Внимание к мелочам в Geely Okavango

В салоне Geely Okavango много отделений и ниш для небольших вещей. Для водителя и переднего пассажира – вместительные карманы в дверях, большой бардачок и бокс с функцией охлаждения между сиденьями (его можно использовать как мини-бар).

На верхнем «этаже» центральной консоли – подстаканники и удобная ниша с разделителями. Вещи, используемые в дороге реже, можно положить на нижнюю полку.

А седоков второго ряда обделили – в их распоряжении только отделения в дверях и карманы в спинках передних сидений. В семейном автомобиле ожидаешь увидеть если не столики, то хотя бы подстаканники. Но их нет. При этом на третьем ряду подстаканники есть.

В спинках передних сидений Geely Okavango находятся по три кармашка разной вместимости.

Защити и предупреди

Обитателей салона Okavango оберегают шесть подушек безопасности – фронтальные и боковые для водителя и переднего пассажира. Верхние «шторки» при аварии разворачиваются на всю длину салона, предохраняя головы людей на всех рядах.

Креплениями детских кресел Isofix оборудованы только боковые сиденья на втором ряду (в минивэнах Isofix часто устанавливают еще и на центральное место).

Светодиодные фары светят хорошо как ближним, так и дальним светом. В этом я неоднократно убеждался в дальних ночных поездках. Без опаски можно ехать примерно с той же скоростью, что и днем.

Сканер мертвых зон сигнализирует об объектах, которых не видно в зеркалах заднего вида. Другой электронный помощник предупредит о том, что сзади приближается автомобиль или велосипедист, из-за которых не стоит в этот момент открывать дверь.

Система мониторинга слепых зон при движении задним ходом один раз меня здорово выручила – вовремя просигналила, когда я выезжал из ряда припаркованных машин. И помогла избежать контакта с пролетающим мимо автомобилем.

Система кругового обзора существенно облегчает парковку. Вид сверху помогает встать точно по разметке, а широкоугольнв\ая камера делает маневры задним ходом безопаснее.

Выводы

Geely Okavango – комфортный, вместительный, безопасный и практичный автомобиль. Как раз такой и нужен большой семье. Это достойный вариант для тех, кто подыскивает именно семиместную машину.

Что касается стоимости, то для покупки Geely Okavango достаточно чуть более 3,5 млн рублей.

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