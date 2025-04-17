Соврал при выдаче автокредита — что теперь будет

«За рулем» назвал все санкции за ложь при оформлении кредита на автомобиль

Наверняка у многих из нас при оформлении заявки на кредит возникали сомнения: «Может, немного приукрасить действительность? Чтобы кредит точно дали». Многим из тех, кто решил так сделать, удалось довести задуманное до конца. Так, в 2016 году банки России выдали более 334 000 так называемых «плохих» кредитов – то есть тех, по которым не было совершенно ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты выдачи займа. В денежном выражении потери кредитных организаций превысили 13,67 млрд рублей.

Но последствия предоставления недостоверных сведений по кредиту порой очень печальны не только для банка, но и для получателя. Расскажем, какими бывают «санкции за вранье». А чтобы сделать это было удобнее, мы разбили их по категориям, в зависимости от степени… искажения информации.

Категория 1: незначительная ложь

Небольшое преувеличение дохода, умолчание о мелких кредитных обязательствах, незначительное завышение должности.

В эпоху развитых цифровых технологий даже незначительные расхождения между заявленными и фактическими данными могут быть оперативно выявлены при проверке. Помните, банки обладают эффективными инструментами верификации информации, а обнаружение несоответствий может существенно осложнить ваши отношения с финансовыми организациями в будущем.

Последствия для заемщика

Отказ в предоставлении кредита – пожалуй, меньшее из всех зол. Просто скажут: «Денег нет» а дальнейшие рекомендации вы и без нас прекрасно знаете.

Внесение в черный список – банк может в одностороннем порядке ограничить ваше обслуживание без объяснения причин. Выйти из черного списка самостоятельно очень сложно. Это та самая ситуация, в которую проще не попадать, чем потом из нее выбираться.

Категория 2: существенная ложь

Предоставление недостоверных сведений о месте работы, значительное завышение размера дохода, сокрытие существующих крупных кредитных обязательств.

При выявлении подобных нарушений банк вправе потребовать немедленного возврата всей суммы кредита, что может оказаться непосильным бременем не только для самого заемщика, но и для всей его семьи. Кроме того, информация о недобросовестном заемщике моментально распространяется среди других банков, что явно затрудняет для него получение кредитов в принципе.

Последствия для заемщика

Все последствия из предыдущей категории.

Расторжение кредитного договора с требованием досрочного погашения полной суммы займа.

Внесение в межбанковский черный список.

Административная ответственность по ст. 14.11 КоАП РФ «Незаконное получение кредита или займа» – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей.

Случаи из судебной практики

В Вологодской области безработный житель Белозерска обратился в микрокредитную компанию за займом, предоставив ложные сведения о месте работы и платежеспособности. На основании этих данных ему был выдано 3360 рублей. После того как заемщик не предпринял действий по погашению долга, микрокредитная организация обратилась в суд. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере кредитования, однако, учитывая возмещение ущерба и перечисление в доход федерального бюджета двукратной суммы ущерба, дело было прекращено по нереабилитирующему основанию.

Категория 3: предоставление поддельных документов

Использование подложных справок о доходах (например, 2-НДФЛ), фальсифицированных трудовых книжек, привлечение подставных лиц в качестве созаемщиков, фальсификация паспортных данных.

В данном случае действия заемщика переходят из категории административных правонарушений в область уголовно наказуемых деяний. Это влечет за собой уже не просто финансовые риски, а еще и перспективы угодить за решетку.

Последствия для заемщика

Все санкции из предыдущих категорий.

Уголовная ответственность по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» – штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

При крупном размере ущерба (свыше 3 млн рублей) – до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

При использовании подложных документов – дополнительная ответственность по ст. 327 УК РФ «Подделка документов» – до 2 лет лишения свободы.

Случаи из судебной практики

Особенно «находчивые» люди пытаются обмануть не только банк, но и работодателя, подделывая справки.

Ярким примером может стать апелляционное определение Московского городского суда от 16.08.2018 по делу № 33-32676/2018. Уволенный сотрудник через суд потребовал с бывшего работодателя невыплаченную заработную плату. Ее размер, по мнению истца, подтверждался справкой, ранее выданной для предоставления в банк.

Однако суд счел подобные требования гражданина необоснованными. Как отмечается в определении, основным документом, подтверждающим размер заработной платы, является трудовой договор. А справка, предоставляемая в банк, не является документом, который бы свидетельствовал о том, что реальная оплата труда была выше установленной договором.

В 2017 году гражданка Степкина А.В. была признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования. Она, используя подложный паспорт на имя другого лица, предоставила в банк заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы. На основании этих данных она получила кредит на сумму 41 180 рублей для приобретения мобильного телефона, который затем присвоила. Суд квалифицировал ее действия по части 1 статьи 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования и приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Учитывая тяжесть деяния, гражданка легко отделалась.

Категория 4: системное мошенничество

Организация преступных схем с участием сотрудников банка, автосалона, оценщиков; оформление кредитов на подставных лиц без намерения их возвращать.

Организованные мошеннические схемы расследуются особенно тщательно и преследуются по всей строгости закона. Наказание в таких случаях может быть максимально суровым.

Последствия для заемщика

Уголовная ответственность по ст. 159.1 УК РФ с отягчающими обстоятельствами – например, если несколько человек заранее договорились о подаче ложных данных в банк, это считается «совершением преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Другой вариант – если сотрудник банка участвовал в махинациях и оформлял фиктивные кредиты, его действия могут быть квалифицированы как «Совершение преступления с использованием служебного положения». И тот и другой случай являются отягчающими обстоятельствами.

Ответственность по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» – до 20 лет лишения свободы.

Конфискация имущества согласно ст. 104.1 УК РФ. Подробнее о том, как работает этот механизм, мы писали вот здесь.

Вместо заключения

Символичный финальный подзаголовок, не находите? Но отбросим шутки в сторону – они здесь неуместны. Предоставление ложных сведений при оформлении автокредита может иметь для вас чрезвычайно серьезные правовые последствия, несоразмерные потенциальной выгоде.

Любой более ли менее крупный банк располагает собственными отделами безопасности и службами верификации, способными выявлять недобросовестных заемщиков. Так что шансов обмануть займодателя у вас гораздо меньше, чем быть пойманным с поличным.

Не хотите оказаться в числе тех, чьи случаи из судебной практики мы упомянули? Тогда следуйте этим простым рекомендациям.

Предоставляйте только достоверную информацию при оформлении кредита.

Рассматривайте альтернативные варианты, если текущее финансовое положение не позволяет получить желаемый автомобиль.

Улучшайте свою кредитную историю законными способами.

Копите средства на больший первоначальный взнос: во-первых, «стартовать с нуля» для заемщика в конечном счете дороже, а во-вторых, наличие первоначального взноса снизит общую кредитную нагрузку.

Соблюдение финансовой дисциплины и честность при взаимодействии с кредитными организациями – залог благополучного разрешения любых финансовых вопросов и отсутствия юридических проблем в будущем. С банками все как с людьми: хотите честных и надежных отношений? Тогда не стоит юлить. Даже в мелочах.

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

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