Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду

«Российская газета»: за повторную пьянку за рулем машину неизбежно конфискуют

В марте 2024 года в Одинцовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. У него это был не первый случай вождения в нетрезвом виде, поэтому было возбуждено уголовное дело.

Водителю назначили наказание: лишение прав на два года, 260 часов обязательных работ и конфискация автомобиля.

Норма о конфискации транспортных средств была введена в 2022 году, и с тех пор автомобили нарушителей исправно изымаются в пользу государства. Ранее машины не считались орудием преступления, но после того как повторное управление в нетрезвом виде стало уголовным преступлением, в случае повторного нарушения суд обязан конфисковать автомобиль. Для этого в УК была прописана специальная норма.

Если водитель попался нетрезвым за рулем, после первого нарушения наказание включает штраф и лишение прав на полтора-два года. Если он снова попадает за руль в состоянии опьянения, его ждет уже уголовная статья и конфискация транспортного средства.

Причем Конституционный суд подтвердил, что это обязательная мера для суда. То есть, у судьи при принятии решения нет выбора – машину отберут в любом случае.

Вопросы с собственниками машин, находящихся в залоге или на доверенности, решаются через суд. Но чаще всего автомобиль все равно конфискуют, а с кредитом и залогом бывший собственник должен будет разбираться самостоятельно. Если же машина была продана новому владельцу, у того ее не изымут, но осужденный обязан будет возместить стоимость авто. Если нарушитель ездил по доверенности, то суду предстоит доказать, что он пользовался этой машиной регулярно. Установит – машина опять-таки уйдет государству.

Более того, машина может быть в совместной собственности и принадлежать, например, мужу и жене. В этом случае она переходит государству, а виновник возмещает свою часть стоимости машины пострадавшей стороне – сособственнику.

С момента введения закона о конфискации в 2022 году было изъято около 15,6 тысячи машин, многие из которых были отправлены на нужды СВО.

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Источник: «Российская газета»