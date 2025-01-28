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Сколько пьяных водителей задерживают в Москве за одни выходные?

Госавтоинспекция Москвы опубликовала результаты рейда против пьяных за рулем

Еще в конце прошлой недели Госавтоинспекция Москвы публиковала такие данные: с понедельника по пятницу сотрудники ГАИ пресекли в столице более 280 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. А на уик-энд был назначен рейд по выявлению нетрезвых водителей – его инспекторы проводили с пятницы по воскресенье.

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Теперь пресс-служба опубликовала результаты этого рейда. Выяснилось, что с 24 по 26 января пресечено 318 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

  • 73 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения;
  • 228 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования;
  • 17 водителей задержаны по статье 264.1 УК РФ.

Разъясним последний пункт: статья 264.1 УК РФ – это «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Как мы понимаем, среди этих граждан, в том числе, и рецидивисты пьяной езды – те, кого уже задерживали за рулем в нетрезвом виде.

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Госавтоинспекция и издание «За рулем» призывают автомобилистов не игнорировать проблему пьянства за рулем и незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 или 112 о водителях, создающих угрозу безопасности. Употребление алкоголя и вождение автотранспорта – несовместимые вещи, которые могут привести к страшным последствиям.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
28.01.2025 
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