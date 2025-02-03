Пьяных за рулем предлагают «оформлять» через приложение

Соловьева: оформление протоколов на нетрезвых водителей следует оптимизировать

МВД России подготовило законопроект, предполагающий оптимизацию деятельности сотрудников полиции при выявлении пьяного водителя и сокращение количество составляемых при этом документов.

По информации ведомства, сегодня при выявлении водителя транспортного средства с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов. При этом в каждом случае составление протокола об отстранении от управления автомобилем и протокола о его задержании является обязательным. Однако, составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным, считают авторы законопроекта.

Данная попытка внесения изменений в части упрощения мер обеспечения производства по делу предпринимается не впервые, отметила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. По ее мнению, для введения упомянутых корректировок есть несколько объективных причин. Так, фактически, протокол о задержании и протокол об отстранении от управления транспортным средством не носят так называемый пресекательный характер по делу.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Ошибки в этих документах не влияют на производство по делу и не влекут за собой отмену постановления. Если в них есть нарушения, то они могут лишь дополнять уже имеющиеся в материалах дела ошибки, при их наличии. Таким образом, протоколы, действительно, носят формальный характер и особой нагрузки не несут.

Однако соблюдение законности очень важно чтобы дисциплинировать в первую очередь орган власти. Нередко инспекторы, оформляя документы при выявлении пьяных водителей, допускают ошибки, даже если сама процедура физически соблюдена верно. И такие ошибки имеют серьезные последствия в виде прекращения производства или отмены постановления в вышестоящих инстанциях.

Чем больше нужно оформлять документов, тем сложнее справиться с ними, особенно начинающему инспектору. Риск ошибок выше. И дело не в затратах времени, а в сложности оформления большого количества документов.

С другой стороны, эксперт отметила, что в ходе судебных процессов зачастую суд изначально на стороне инспектора, и это может негативно сказываться на качестве их работы. А когда снижается качество работы инспектора – снижается и дисциплина водителя. «Если следовать содержанию пояснительной записки к законопроекту, существуют другие инструменты для решения проблемы, например, автоматизация процесса. Возможно, необходимо разработать приложение, в котором инспектор мог бы оформить документ», – предложила эксперт.