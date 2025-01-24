Нетрезвых водителей станут оформлять по-новому: подготовлен законопроект

В МВД России упростят процедуру оформления протоколов на пьяных водителей

МВД России предлагает упростить процедуру оформления водителей в нетрезвом состоянии и уменьшить количество составляемых документов. Ведомство подготовило соответствующий законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщили в пресс-службе.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов», – уточняют в ведомстве.

В настоящее время при остановке инспектором ДПС автовладельца в состоянии алкогольного опьянения необходимо составить от трех до пяти протоколов. Причем обязательными из них являются только два: об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства.

«Проведенный анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным», – заключили в МВД.

Теперь законопроекту необходимо пройти процесс обсуждения всеми заинтересованными сторонами.

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Источник: mvdmedia.ru