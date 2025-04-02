Оформить машину сразу на двоих — это реально?

Глава ГАИ разъяснил особенности регистрации авто с несколькими собственниками

Вопрос от читателя «За рулем»:

– С братом на двоих покупаем машину. Кто должен идти в ГАИ для регистрации? Могут ли нам выдать два свидетельства о регистрации, чтобы у каждого было свое?

Верещагины, Новосибирская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, постановка на государственный учет транспортного средства, принадлежащего двум и более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими в регистрационное подразделение при производстве регистрационного действия.

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет оформлено только одно.

Особенности обжалования штрафов за нарушения ПДД рассмотрены здесь.