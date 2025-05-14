Семьи с детьми получили скидку на покупку нового авто

Минпромторг дополнил льготные автокредиты подпрограммой «Семейный автомобиль»

Минпромторг расширил действующую государственную программу льготного автокредитования новой подпрограммой, которая называется «Семейный автомобиль». Схема позволяет купить машину российского производства в кредит со скидкой семьям, имеющим трех и более детей – дисконт составляет 10% от стоимости автомобиля. Напомним, сейчас госпрограмма льготного автокредитования дает скидку на покупку авто некоторым категориям граждан.

Действующие условия предусматривают базовую скидку 20% (для жителей ДФО – 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Льготы распространяются на:

медицинских работников

работников сферы образования

участников СВО и членов их семей

граждан с инвалидностью

семей с детьми (один ребенок или более), приобретающих автомобиль в субъектах ДФО

Теперь же, как отмечено выше, в этот список включены и семьи с детьми из других регионов России – для них скидка составит 10%. Кроме того, одновременно со схемой «Семейный автомобиль» Минпромторг дополнил госпрограмму возможностью приобрести автомобиль с ручным управлением ветеранам боевых действий с инвалидностью – тут предусмотрен дисконт 40%.

Напомним, в 2025 году под условия госпрограммы подпадают машины с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие от 2000 баллов локализации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. Помимо этого, в рамках программы все категории заемщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории Российской Федерации, со скидкой 35% – или до 925 тысяч рублей.

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Источник: Интерфакс, Максим Кадаков, Автопоток