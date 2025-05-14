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Семьи с детьми получили скидку на покупку нового авто

Минпромторг дополнил льготные автокредиты подпрограммой «Семейный автомобиль»

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Минпромторг расширил действующую государственную программу льготного автокредитования новой подпрограммой, которая называется «Семейный автомобиль». Схема позволяет купить машину российского производства в кредит со скидкой семьям, имеющим трех и более детей – дисконт составляет 10% от стоимости автомобиля. Напомним, сейчас госпрограмма льготного автокредитования дает скидку на покупку авто некоторым категориям граждан.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
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Действующие условия предусматривают базовую скидку 20% (для жителей ДФО – 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Льготы распространяются на:

  • медицинских работников
  • работников сферы образования
  • участников СВО и членов их семей
  • граждан с инвалидностью
  • семей с детьми (один ребенок или более), приобретающих автомобиль в субъектах ДФО

Теперь же, как отмечено выше, в этот список включены и семьи с детьми из других регионов России – для них скидка составит 10%. Кроме того, одновременно со схемой «Семейный автомобиль» Минпромторг дополнил госпрограмму возможностью приобрести автомобиль с ручным управлением ветеранам боевых действий с инвалидностью – тут предусмотрен дисконт 40%.

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Напомним, в 2025 году под условия госпрограммы подпадают машины с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие от 2000 баллов локализации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. Помимо этого, в рамках программы все категории заемщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории Российской Федерации, со скидкой 35% – или до 925 тысяч рублей.

Источник: Интерфакс, Максим Кадаков, Автопоток

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
14.05.2025 
Фото:Depositphotos
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