Насколько программа «Семейный автомобиль» способна реанимировать российский рынок авто

Эксперт Мольков оценил возможный эффект программы «Семейный автомобиль»

Минпромторг РФ планирует восстановить программу льготного автокредитования для семей с детьми. Льготные условия автокредита распространяются только на новые машины.

Под условия программы попадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей, набирающие не менее двух тысяч баллов за локализацию. Директор департамента финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков рассказал, как повлияет на рынок программа льготного автокредитования для семей с детьми.

Комментарий эксперта

Дмитрий Мольков, Директор департамента финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Если говорить о тех брендах, на которые будет распространяться программа «семейный автомобиль», то безусловно, ожидается положительный эффект, т.к. данная программа льготного автокредитования имеет потенциально больший охват населения в сравнении с другими действующими льготными программами (медработники, учителя, инвалиды, участники СВО).

Но если говорить в целом по автомобильному рынку, то влияние видится ограниченным, т.к. программа имеет множество ограничений (марки автомобилей, цена, лимиты по программе, требования банков, изначально высокий уровень процентных ставок, которые предполагается субсидировать). Со стороны государства это в меньшей степени мера поддержки рынка, а в большей степени действительно адресная мера поддержка отдельной группы населения (семьи с детьми).

При этом эксперт предположил, что запуск льготной программы кредитования «семейный автомобиль» стимулирует других автопроизводителей, особенно имеющих продажи в сегменте 2.0-2.5 млн. рублей, но не попавших в программу, создать или улучшить свои специальные кредитные предложения, чтобы не допустить оттока клиентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.