Бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому

Экс-дизайнер Rolls-Royce Тейлор сравнил китайскую Hongqi с Волгой

Вице-президент по глобальному дизайну Hongqi Джайлс Тейлор, ранее работавший в Rolls-Royce, высказал мнение, что стилистика новых китайских авто бренда очень схожа с представительскими седанами марки Волга. Он отметил, что хорошо знаком с продукцией этой марки и похвалил ее модели за яркую внешность, надежные двигатели и широкое распространение по всему миру.

Тейлор считает, что электромобили в России пока не особо актуальны из-за особенностей климата.

Джайлс Тейлор

Он высказался, среди прочего, и о премиальном бренде Aurus, заметив, что это очень комфортабельные и престижные автомобили, предназначенные, в первую очередь, для пассажиров заднего ряда.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: «Известия»