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Бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому

Экс-дизайнер Rolls-Royce Тейлор сравнил китайскую Hongqi с Волгой

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Вице-президент по глобальному дизайну Hongqi Джайлс Тейлор, ранее работавший в Rolls-Royce, высказал мнение, что стилистика новых китайских авто бренда очень схожа с представительскими седанами марки Волга. Он отметил, что хорошо знаком с продукцией этой марки и похвалил ее модели за яркую внешность, надежные двигатели и широкое распространение по всему миру.

Тейлор считает, что электромобили в России пока не особо актуальны из-за особенностей климата.

Джайлс Тейлор
Джайлс Тейлор

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Он высказался, среди прочего, и о премиальном бренде Aurus, заметив, что это очень комфортабельные и престижные автомобили, предназначенные, в первую очередь, для пассажиров заднего ряда.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Rolls-Royce
Количество просмотров 4
28.04.2025 
Фото:Rolls-Royce
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